Dejó Universitario y ya fue anunciado por River Plate: "Bienvenido a casa"

Universitario de Deportes afronta un presente totalmente opuesto a lo que vivió en los últimos tres años, tiempo en el que arrasó sin discusiones a todos los rivales y obtuvo el ansiado tricampeonato de la Liga 1 Perú. Precisamente, uno de los integrantes de ese plantel ganador acaba de encontrar equipo y volverá a tener acción esta temporada.

A través de sus redes sociales, el Club Atlético River Plate de Montevideo anunció la contratación de Gabriel Costa para que afronte lo que resta de la presente temporada de la segunda división del fútbol uruguayo, donde actualmente está en el último lugar del grupo B.

"Futbolista se selección al Prado. El extremo derecho de 36 años, Gabriel Costa, es nueva incorporación de River Plate para este 2026. ¡Bienvenido a casa, Gabriel!", se lee en la publicación que hizo la mencionada institución en su cuenta de X (antes Twitter).

River Plate de Montevideo anunció a Gabriel Costa.

Cabe precisar que el atacante uruguayo-peruano empezó su carrera en las juveniles del ‘Darsenero’ para luego ser prestado al Roche FC en el año 2011. Desde entonces, el también exintegrante de la selección peruana no tuvo la oportunidad de volver al club donde inició todo su proceso como futbolista profesional.

Gabriel Costa, quien también salió campeón nacional con Sporting Cristal en los años 2016 y 2018, pasó los exámenes médicos y realizará su primer entrenamiento con River Plate de Montevideo este miércoles.

¿En qué equipos jugó Gabriel Costa?