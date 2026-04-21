0
LO ÚLTIMO
CONAR publicó audios del VAR sobre penal no cobrado a la 'U'

Dejó Universitario y ya fue anunciado por River Plate: "Bienvenido a casa"

Un exintegrante de Universitario de Deportes sorprendió a todos al ser anunciado por River Plate para afrontar lo que resta de la presente temporada.

Jostein Canales
Gabriel Costa salió bicampeón con Universitario en los años 2024 y 2025.
Gabriel Costa salió bicampeón con Universitario en los años 2024 y 2025. | Foto: Libero
COMPARTIR

Universitario de Deportes afronta un presente totalmente opuesto a lo que vivió en los últimos tres años, tiempo en el que arrasó sin discusiones a todos los rivales y obtuvo el ansiado tricampeonato de la Liga 1 Perú. Precisamente, uno de los integrantes de ese plantel ganador acaba de encontrar equipo y volverá a tener acción esta temporada.

Álvaro Barco se pronuncio tras la salida de Javier Rabanal.

PUEDES VER: Álvaro Barco dejó frío comentario tras sacar a Javier Rabanal de Universitario: "Hay que seguir adelante"

A través de sus redes sociales, el Club Atlético River Plate de Montevideo anunció la contratación de Gabriel Costa para que afronte lo que resta de la presente temporada de la segunda división del fútbol uruguayo, donde actualmente está en el último lugar del grupo B.

"Futbolista se selección al Prado. El extremo derecho de 36 años, Gabriel Costa, es nueva incorporación de River Plate para este 2026. ¡Bienvenido a casa, Gabriel!", se lee en la publicación que hizo la mencionada institución en su cuenta de X (antes Twitter).

River Plate anunció a Gabriel Costa.

River Plate de Montevideo anunció a Gabriel Costa.

Cabe precisar que el atacante uruguayo-peruano empezó su carrera en las juveniles del ‘Darsenero’ para luego ser prestado al Roche FC en el año 2011. Desde entonces, el también exintegrante de la selección peruana no tuvo la oportunidad de volver al club donde inició todo su proceso como futbolista profesional.

Gabriel Costa, quien también salió campeón nacional con Sporting Cristal en los años 2016 y 2018, pasó los exámenes médicos y realizará su primer entrenamiento con River Plate de Montevideo este miércoles.

¿En qué equipos jugó Gabriel Costa?

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Colo Colo
  • Sporting Cristal
  • Rentistas
  • Bellavista
  • Rocha FC

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Federico Girotti dejó el Perú y se reunió con presidente de mítico club argentino: "Regresar"

  2. Oficial: Universitario presentó a su entrenador para lograr el título del 2026

  3. OFICIAL: Universitario presentó a su nuevo comando técnico para la Liga 1 2026

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano