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Álvaro Barco dejó frío comentario tras sacar a Javier Rabanal de Universitario: "Hay que seguir adelante"

El director deportivo rompió su silencio y se refirió al despido de Javier Rabanal tras 12 partidos oficiales con Universitario de Deportes.

Gary Huaman
Álvaro Barco se pronuncio tras la salida de Javier Rabanal.
Álvaro Barco se pronuncio tras la salida de Javier Rabanal. | Foto: composición Líbero/Jax Latin Media
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Luego de varias horas de silencio, finalmente Álvaro Barco se pronunció. El director deportivo de Universitario de Deportes se refirió a la salida de Javier Rabanal, quien dejó al tricampeón del fútbol peruano tras 12 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, y aseguró que el fútbol se mueve a través de resultados y que, si bien es una pena, tuvo que actuar rápidamente para intentar revertir la situación.

Jorge Araujo debutará como entrenador interino en Universitario.

PUEDES VER: Alineación Universitario vs Deportivo Garcilaso: el potente 11 de Jorge Araujo para su debut

A su salida del hotel de concentración del cuadro merengue, Álvaro Barco fue abordado por la prensa deportiva, quienes le hicieron la consulta sobre la salida de Javier Rabanal y la designación de Jorge Araujo como entrenador interino.

Bueno, lamentablemente son cosas del fútbol, es una pena. Todos contratamos a los técnicos por tener una posibilidad de una relación importante; lamentablemente, en el fútbol a veces no sucede. Pero hay que seguir adelante, o sea, los sentimientos hay que dejarlos de lado y hay que pensar que la institución está por encima de todo”, declaró el directivo sobre el entrenador español.

Álvaro Barco habla sobre Jorge Araujo

Otro de los puntos que tocó fue sobre Jorge Araujo, quien dirigirá a Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por la Liga 1 2026: “Estamos preparados para jugar con el apoyo a 'Coco' Araujo y estamos preparados para poder afrontar esta seguidilla de partidos, así que vamos con todo, no queda otra. Hay que revertir esta situación”.

Al ser consultado sobre el siguiente entrenador, Barco enfatizó en Araujo es el DT y que puede quedarse si es que saca buenos resultados en los siguientes partidos: “No es 'interinamente', tú sabes que en el fútbol no existe eso, el fútbol son resultados y ahí apuntamos. La 'U' tiene que ganar mañana, tiene que ganar el domingo, tiene que ganar el próximo miércoles y en eso estamos de alguna manera comprometidos con 'Coco'. Es una gran oportunidad, así que esperemos revertir esto a la brevedad posible”.

Finalmente, añadió: “Creemos que él es la persona adecuada. Como te repito, el fútbol es de resultados y ahí apuntamos. Eso de 'interinamente' es un cliché, es una situación que creemos que en la 'U' no existe. El entrenador que comande o que lidere el partido mañana puede quedarse toda la vida”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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