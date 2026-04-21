Ex Alianza Lima se quedó sin equipo y suena como DT en la 'U': "Acaba de hablar con..."

Universitario de Deportes se quedó sin director técnico tras la salida de Javier Rabanal y viene buscando su reemplazo inmediato. En esa línea, mientras surgen varios nombres, un ex Alianza Lima comenzó a sonar en tienda crema debido a que recientemente fue despedido de su equipo en el extranjero por malos resultados. Este entrenador comparte algo con la ‘U’ y eso produjo que muchos aficionados se lo exijan a la directiva. Te contamos quién es.

Nos referimos a Alejandro Restrepo, estratega colombiano que llegó a Matute para la Liga 1 2024 y se fue a mediados de año debido a que no logró salir campeón del Torneo Apertura. Tras ello, fue fichado por Independiente Medellín de su natal país y ahí estuvo hasta hoy, que mediante un comunicado en redes sociales el club ‘cafetero’ anunció su salida de forma oficial. De inmediato, hinchas merengues comenzaron a pedirlo para lo que resta del certamen nacional y Copa Libertadores, por lo que confirmaron si llegará o no.

Resulta que el periodista Gustavo Peralta indicó durante la transmisión de ‘Pepas de la PM’, en el canal Colectivo WORLD de YouTube, que no sabía nada sobre la posible llegada del ex Alianza Lima, pero inmediatamente se puso a averiguar al respecto y sobre si realmente era una posibilidad. “Tengo un amigo que tiene facilidad para hablar con gente al toque. Acaba de hablar con Alejandro Restrepo y no hay nada, hasta ahora. Más tarde quizá es una posibilidad, esto es variable”, indicó.

Sin embargo, pese a que en un inicio fue enfático al señalar que la situación podría cambiar, poco después el mencionado comunicador le apagó la ilusión a los hinchas de Universitario de Deportes. “Me descartan lo de Restrepo, al menos hoy”, agregó en pleno programa en vivo, por lo que casi imposible que el director técnico colombiano se convierta en el reemplazante de Javier Rabanal dentro de la ‘U’.

Alejandro Restrepo fue despedido en Independiente Medellín

Mediante una publicación en redes sociales, Independiente Medellín destituyó a Alejandro Restrepo. “Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo. Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales. A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”, precisó el DIM en su cuenta oficial de ‘X’.