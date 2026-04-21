DT de Los Chankas dejó fuerte comentario sobre salida de Javier Rabanal en la 'U': "Pobre..."

Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, viene dando la hora debido a que su club es firme candidato a salir campeón del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, es voz autorizada para hablar sobre el presente del fútbol peruano y fue consultado sobre la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes. El entrenador argentino no dudó en dejar un firme comentario acerca de su colega de profesión.

En diálogo con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en el programa 'Hablemos de MAX', el DT de ‘Los Guerreros’ comentó sobre lo ocurrido con el último estratega que tuvieron los cremas. Recordemos que los merengues la vienen pasando mal tanto en la Liga 1 como Copa Libertadores, por lo que la directiva tomó la decisión de destituirlo de su cargo el día de ayer.

“Es difícil. Rabanal, pobre, le tocó vivir esta situación que nadie quiere. Cuando llegó a la 'U', seguro, lo primero que le dijeron es salir campeón. Es una presión extra que se debe saber manejar, pero no quiero hablar de una situación en la que no estuve”, indicó Walter Paolella para L1 MAX. De esta forma, se solidarizó con Javier Rabanal tras su salida de Universitario de Deportes en plena competición.

Vale precisar que Los Chankas van muy bien en la Liga 1 2026 y este jueves 23 de abril tendrá la oportunidad de retomar la cima del Torneo Apertura, misma que actualmente le pertenece a Alianza Lima por diferencia de goles. Los de Andahuaylas recibirán a Cienciano del Cusco por el partido pendiente de la fecha 10 y si ganan le sacarán tres puntos a los blanquiazules, encaminándose a salir campeones nacionales.

Los Chankas vs. Cienciano: hora y dónde ver

Los Chankas recibirá a Cienciano en Andahuaylas desde las 15.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV o DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online mediante la señal de Movistar Play o DGO si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.