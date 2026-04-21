Se reveló la condición que puso Javier Rabanal para salir de Universitario: “Se acordó…”

Tras la salida de Javier Rabanal se vienen conociendo detalles sobre la relación que mantiene actualmente con Universitario de Deportes, es en este sentido que se dio a conocer cómo han ido las negociaciones entre el club con el técnico español para resolver lo que le resta de contrato.

La condición que puso Javier Rabanal para salir de Universitario

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta en L1 Max, ayer por la noche tras la llegada a Lima, se empezaron los arreglos para la salida del español. Peralta aclaró los rumores sobre que Rabanal habría pedido el pago de todo su contrato, señalando que no fue así y que desde la postura del DT buscaba una resolución que beneficie a ambas partes.

“Ayer en la noche se arregló el papeleo y se acordó hablar hoy; esa fue la primera respuesta. Yo pregunté: “¿Entonces llegaron a un acuerdo?”. Y me dijeron que no. No llegaron a un acuerdo; van a ver en qué condiciones termina la negociación y se dará a conocer cómo ha sido el término de la resolución de contrato”, empezó explicando el comunicador.

Además, dejó en claro que Rabanal no pidió el pago de lo que le resta de contrato.

“No es verdad que Rabanal y su comando técnico hayan pedido el pago total del contrato sin ninguna posibilidad de negociar. La idea del comando técnico de Rabanal es llegar a un acuerdo ventajoso para ambas partes”.

“La ‘U’ envió una propuesta como club, y desde el entorno de Rabanal esperan que sea justa y beneficiosa para Universitario de Deportes, pero que también compense al técnico y a su comando”, complementó.