0
LO ÚLTIMO
Universitario oficializó la salida de Javier Rabanal
EN VIVO
Real Madrid vs Alavés por LaLiga

Se reveló la condición que puso Javier Rabanal para salir de Universitario: “Se acordó…”

De acuerdo con Gustavo Peralta, desde el club y el técnico español, ayer por la noche empezaron los arreglos para gestionar la salida de Rabanal.

Antonio Vidal
La condición de Javier Rabanal para dejar Universitario. Foto: difusión
La condición de Javier Rabanal para dejar Universitario. Foto: difusión
COMPARTIR

Tras la salida de Javier Rabanal se vienen conociendo detalles sobre la relación que mantiene actualmente con Universitario de Deportes, es en este sentido que se dio a conocer cómo han ido las negociaciones entre el club con el técnico español para resolver lo que le resta de contrato.

Francisco Fydriszewski se encuentra en la mira de Universitario. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿Quién es Francisco Fydriszewski, el 'polaco' que suena en Universitario para reemplazar a Gassama?

La condición que puso Javier Rabanal para salir de Universitario

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta en L1 Max, ayer por la noche tras la llegada a Lima, se empezaron los arreglos para la salida del español. Peralta aclaró los rumores sobre que Rabanal habría pedido el pago de todo su contrato, señalando que no fue así y que desde la postura del DT buscaba una resolución que beneficie a ambas partes.

“Ayer en la noche se arregló el papeleo y se acordó hablar hoy; esa fue la primera respuesta. Yo pregunté: “¿Entonces llegaron a un acuerdo?”. Y me dijeron que no. No llegaron a un acuerdo; van a ver en qué condiciones termina la negociación y se dará a conocer cómo ha sido el término de la resolución de contrato”, empezó explicando el comunicador.

Además, dejó en claro que Rabanal no pidió el pago de lo que le resta de contrato.

No es verdad que Rabanal y su comando técnico hayan pedido el pago total del contrato sin ninguna posibilidad de negociar. La idea del comando técnico de Rabanal es llegar a un acuerdo ventajoso para ambas partes”.

“La ‘U’ envió una propuesta como club, y desde el entorno de Rabanal esperan que sea justa y beneficiosa para Universitario de Deportes, pero que también compense al técnico y a su comando”, complementó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Oficial: Universitario presentó a su entrenador para lograr el título del 2026

  2. Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"

  3. Federico Girotti dejó el Perú y se reunió con presidente de mítico club argentino: "Regresar al club"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano