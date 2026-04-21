Asistente de Fabián Bustos descartó a Universitario sin pensarlo dos veces: "Imposible..."

Luego de la salida de Javier Rabanal, en Universitario de Deportes han sonado muchos nombres como supuestos reemplazos del español en el puesto de director técnico. Sin embargo, la hinchada únicamente tiene dos opciones en mente: Jorge Fossati y Fabián Bustos. Precisamente, el asistente del entrenador argentino fue quien descartó recientemente regresar a tienda crema para la Liga 1 2026.

En diálogo con TV Perú, Edgardo Adinolfi se refirió a si existe una posibilidad de que vuelva a la ‘U’ para ser su héroe en plena temporada. Recordemos que los merengues la vienen pasando mal tanto en el Torneo Apertura como Copa Libertadores. En el ámbito nacional están a ocho puntos de Alianza Lima y en el certamen Conmebol se ubican últimos en la tabla de posiciones tras haber perdido en el Estadio Monumental ante Coquimbo Unido.

“Imposible. No vamos a salir de acá (Millonarios) recién llegamos y estamos bien la verdad”, indicó el asistente técnico de Fabián Bustos, dejando claro que no planean regresar a Universitario de Deportes. De esta forma, queda descartado el retorno del DT argentino y en Ate deberán buscar otras alternativas lo antes posible. Ya hay varios nombre en carpeta y es cuestión de días para que aparezca un nuevo entrenador.

Además, el periodista Gustavo Peralta complementó esta información asegurando que el estratega, campeón de la Liga 1 en el 2024, no es una alternativa viable en la ‘U’. “Bustos no es una opción, hasta este momento Fossati no ha sido contactado, no hay una posibilidad real”, indicó el mencionado comunicador durante la transmisión más reciente del programa Hablemos de MAX en L1 MAX.

Posibles reemplazos de Javier Rabanal en Universitario

De acuerdo a la información del mismo Gustavo Peralta, estos son los candidatos para llegar a Universitario: Robert Siboldi, Reinaldo Rueda, Ramón Díaz, Julio Vaccari, Martín Palermo, Omar de Felipe, Pablo Peirano, Kily González, Juan Pablo Vojvoda, Marcelo Neveleff, Juan Ramón Carrasco, Juan Reynoso y Hernán Crespo.