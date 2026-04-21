Con maletas: Álex Valera es captado tras salida de Javier Rabanal en Universitario

Recientemente se confirmó la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes por los malos resultados que viene obteniendo en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. En ese sentido, tras la radical decisión por parte de la directiva, se filtraron imágenes de Álex Valera bajando de un carro con maleta incluida, lo que generó asombro y curiosidad en todos los hinchas del cuadro crema. ¿Se va el delantero?

Como sabemos, el artillero es pieza clave en Ate y en las últimas semanas salió a defender al director técnico español de las críticas en su contra, indicando que desde fuera buscan desestabilizar al plantel y por ello iban a buscar la manera de salir adelante juntos. Sin embargo, esto no podrá suceder debido a que la ‘U’ optó por destituir al entrenador luego de la derrota 2-1 ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

Ante tal noticia, Álex Valera fue captado saliendo de un carro junto a otra persona que cargaba una maleta, y de inmediato aparecieron los comentarios en redes sociales. No obstante, para tranquilidad de los hinchas, el atacante seguirá en Universitario de Deportes y únicamente se encontraba llegando a la concentración del club bajo las órdenes de Jorge Araujo, quien será el DT interino hasta que se confirme al nuevo entrenador para toda la Liga 1 2026.

Recordemos que la ‘U’ enfrentará este miércoles 22 de abril a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental de Ate, en un encuentro que quedó pendiente por la fecha número 10 del Torneo Apertura. Los cremas están totalmente obligados a ganar porque de lo contrario se despedirán oficialmente de cualquier posibilidad de ganar el primer campeonato de la temporada.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso: hora y dónde ver

Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso en Lima desde las 20.30 horas de Perú y el partido contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante Movistar Play y DGO si cuentas con suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.