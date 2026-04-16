Presidente de Coquimbo Unido reveló si se sintió subestimado por Universitario: "Aterrizado..."

Universitario de Deportes no supo hacerse fuerte en el Estadio Monumental y terminó perdiendo 2-0 ante Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, tras el partido internacional, el presidente del cuadro chileno salió a dar la cara y confesó si es que realmente se sintieron subestimados por parte de los peruanos previo al compromiso en Ate.

Como muchos saben, antes del encuentro continental los hinchas merengues estaban sumamente emocionados por el grupo en el que cayeron, ya que comparten zona con Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Nacional de Uruguay, siendo el cuadro ‘charrúa’ el más peligroso de todos y aún así no es un rival tan temible como uno brasileño o argentino. Por ello, había excesiva confianza por parte de los aficionados cremas en conseguir una cómoda clasificación a los octavos de final.

Por ello, Jorge Contador, presidente del ‘Pirata’, se refirió a la victoria de los suyos en Copa Libertadores y a si se sintió subestimado por los comentarios lanzados días antes del partido ante Universitario en el Estadio Monumental. El mandamás aseguró que no fue exactamente la ‘U’ quien lo menospreció, sino las redes sociales y algunos medios de comunicación en nuestro país.

“Fue un triunfo muy importante. Tenemos un proyecto que venimos desarrollando hace bastante tiempo. El año pasado fuimos campeones. Sí sentimos que, no ellos, sino la prensa de Lima daba por ganador a Universitario y solo analizaban por cuánto nos iba a ganar. Pero nosotros somos un equipo bien aterrizado y con los pies sobre la tierra”, indicó el jefe de Coquimbo Unido para A Presión.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Así marcha la tabla de posiciones con Universitario de Deportes en el último lugar, quedando eliminado de todo torneo Conmebol: