¡GOLAZO! Juan González anotó el empate 1-1 de Sporting Cristal ante Palmeiras por Libertadores

Juan González anotó un exquisito golazo que colocó el empate parcial 1-1 de Sporting Cristal ante Palmeiras por Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
Desde el Allianz Parque en Sao Paulo, Brasil, Sporting Cristal disputa su segundo partido del grupo F en la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras. El equipo rimense viene consiguiendo un empate significativo frente al conjunto brasileño, gracias a un impresionante gol del defensor argentino Juan Cruz González.

Juan Cruz González anotó el 1-1 de Sporting Cristal ante Palmeiras por Copa Libertadores

A los 40 minutos del primer tiempo y a solo 5 de acabar la primera mitad, Juan González agarró de volea un balón tras un gran centro de Irven Ávila y colocó el balón al ángulo.

El arquero Carlos Miguel trato de impedir el golazo, sin embargo no pudo hacer nada para tapar el golazo del defensor argentino que parcialmente le da el empate 1-1 del club rimense ante la escuadra brasileña.

Con esta anotación, Juan Cruz González anotó su primer gol de la temporada 2026 en diez partidos disputados con Sporting Cristal entre Liga 1 y Copa Libertadores.

