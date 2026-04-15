Uribe y su fuerte mensaje previo al Cristal vs Palmeiras: "El que tenga temor, que se quede en su casa"

Sporting Cristal deberá afrontar un partido complicado este jueves 16, cuando enfrente a Palmeiras por la Copa Libertadores, en un encuentro correspondiente a la fecha 2 de la competición. En ese sentido, previo al duelo, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, habló sobre este compromiso.

Dejó en claro que, aunque respeta la jerarquía de Palmeiras, en el plantel celeste no hay lugar para el miedo de cara al duelo por la Copa Libertadores. El directivo sostuvo que enfrentar a un rival de ese nivel requiere concentración y carácter, pero no temor.

"Siempre tiene que existir el optimismo. Estamos deseándole lo mejor a cada uno de nuestros jugadores y haciendo las cosas que corresponden para que ellos produzcan como corresponde", fueron las primeras de Uribe que se mostró confiando en que el plantel pueda realizar un gran partido.

"Todos los días ellos se entrenan como debe ser y, al momento de encarar el partido oficial, tienen que encontrar esa respuesta en el querer ganar", complementó.

Julio César Uribe manda fuerte mensaje previo a partido de Sporting Cristal

Durante la conversación con los medios, le preguntaron si existía algún temor de enfrentarse a uno de los equipos más grandes de Sudamérica. A lo que fiel a su estilo el ‘Diamante’, contestó lo siguiente: “Bueno, el que tiene temor que se quede en su casa, no puede jugar al fútbol”, fue su sarcástico comentario.

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¿Sporting Cristal buscará otro refuerzo?

Al ser consultado sobre la opción de incorporar un nuevo refuerzo, dejó clara su postura. “Primero, no es el momento para hablar de este tema por un tema de reglamentación; y segundo, tenemos que esperar la decisión del técnico en base a lo que viene desarrollando en el día a día”.

"La vida es de momentos y hay que tratar que sean más gratos que ingratos. Esperamos que en este momento el equipo esté a la altura y pueda conseguir un buen resultado. Para ello tenemos que hacer un partido muy puntual, tanto en ataque como en defensa. Al hincha decirle que siempre lo valoramos mucho y queremos darle la mejor respuesta; para eso estamos trabajando", finalizó.