Julio César Uribe confirmó si ficharán un '9' extranjero tras llegada de Zé Ricardo: "Muy claro"

Sporting Cristal no logra levantar cabeza y volvió a caer por 2-1 ante Deportivo Moquegua en la fecha 9 del Torneo Apertura. Los celestes no lograron ser contundentes de cara al arco y los hinchas ya perdieron la paciencia con sus delanteros. Ante ello, Julio César Uribe salió al frente para señalar si el club realizará un nuevo fichaje tras la designación del brasileño Zé Ricardo como su nuevo técnico.

Julio César Uribe confirmó si ficharán un '9' extranjero tras llegada de Zé Ricardo

Luego de la nueva caída en el Estadio Alberto Gallardo, el director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe decidió salir al frente en la zona mixta y respondió a las preguntas de la prensa. En ese sentido, las cámaras de ‘Tu Zona de Gol’ le consultaron por la posibilidad de fichar a un nuevo delantero tras la llegada del DT Zé Ricardo.

Ante ello, el 'Diamante' fue contundente al señalar que la situación del equipo ha cambiado con la llegada del técnico brasileño, por lo que dependerá de él la posibilidad de incorporar a nuevos jugadores. Asimismo, dejó un picante mensaje al señalar que “las mediatintas se acabaron”.

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"Las situaciones cambian y nosotros tomaremos las decisiones que él sugiera para encontrar la repuesta institucional (sobre fichar a un '9'). Nosotros lo tenemos muy claro, tenemos mucha bronca y el mensaje es que lo que se tenga que cambiar se va a cambiar. Las decisiones que se tengan que tomar se van a tomar. Las mediatintas se acabaron, de eso no tengan duda", señaló el directivo.

De esta manera, todo dependerá de Zé Ricardo de reforzar ciertas posiciones. No obstante, toda operación se hará efectiva recién para el Torneo Clausura, a excepción si llegan en calidad de agentes libres.

Julio César Uribe envió mensaje tras los malos resultados de Sporting Cristal

Por otro lado, Julio César Uribe indicó que el equipo debe tener la capacidad de revertir la frustración actual por los malos resultados y poder convertirlo en alegrías, esto de cara a lo que será su debut en la Copa Libertadores.

"Tenemos que identificarnos con el privilegio de estar vivos y creer que la amargura la puedes convertir en alegría. La derrota a veces es el primer paso para el triunfo. Muchos dicen que eso es floro, pero yo he jugado 18 años, sé lo que es eso y entiendo a los jugadores", acotó.