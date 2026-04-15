¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras y dónde ver el partido por la Copa Libertadores?

Sporting Cristal tendrá un fuerte desafío en la fecha 2 de la Copa Libertadores, pues deberá enfrentarse a Palmeiras en el Allianz Parque, ubicado en São Paulo. Los dirigidos por Zé Ricardo llegan con buen ánimo luego de ganarle por la mínima diferencia a Cerro Porteño, por lo que saldrán a buscar la victoria. A continuación, la programación de este partido para que no te lo pierdas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

En territorio peruano, este encuentro se podrá seguir desde las 5.00 p. m. y se jugará en el Allianz Parque. Sin embargo, si te encuentras fuera del país, Líbero te ha preparado la lista de canales para otros países para que no te pierdas el partido de los rimenses.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 6.00 p. m.

: 6.00 p. m. Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Así se ve el Allianz Parque

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras?

Para seguir el compromiso, los hinchas deberán sintonizar el canal de ESPN2, que llevará la cobertura del partido. Además, otra opción es seguirlo por Disney+, donde lo transmiten vía streaming. Recuerda que en Líbero te llevaremos el minuto a minuto, así como una cobertura completa del partido totalmente gratis.

Tabla de posiciones del Grupo F

Tras su victoria, Cristal se coloca primero en la tabla de posiciones, por lo que, de sumar ante los brasileños, quienes sacaron un empate en su anterior partido, podría seguir consolidándose en el liderato.