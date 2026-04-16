Penal sancionado a favor de Palmeiras desató la furia del Bambino: "Han perjudicado a Cristal"

Sporting Cristal perdió 2-1 con Palmeiras en un partidazo de los celestes por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, para muchos el triunfo de los brasileños se vio manchado por un error del árbitro, ya que consideran no debieron cobrar penal a su favor. Uno de los más indignados fue Pablo Alejandro Pons, el conocido narrador de ESPN que no dudó en mostrar su molestia.

El popular ‘Bambino’, quien es uno de los relatores más conocidos y emblemáticos del continente, estuvo a cargo del enfrentamiento llevado a cabo en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por ello, durante la infracción cobrada dentro del área ‘cervecera’ aseguró que Piero Maza decidió deliberadamente beneficiar al ‘Verdao’. Sin la pena máxima, quizá el partido hubiera quedado igualado 1-1.

“Han perjudicado a Cristal”, indicó el ‘Bambino’ Pons sobre el penal que le cobraron a Palmeiras, dejando claro que Sporting Cristal mereció más. Recordemos que siempre existe la polémica sobre si la Conmebol decide darle o no una ayuda arbitral a los equipos de Brasil cuando estos vienen pasándola mal en un partido de Copa Libertadores.

El gol que derrotó a Sporting Cristal.

Por otra parte, es importante precisar que esta derrota no quita a los celestes de la lucha por clasificar a los octavos de final, ya que marchan en la segunda casilla del Grupo F y la próxima fecha recibirán a Junior de Barranquilla en Lima. Si ganan, seguirán en dicha posición y contarán con chances reales de avanzar de ronda en el certamen continental.

Sporting Cristal vs. Junior: fecha, hora y dónde ver

Sporting Cristal recibirá a Junior el próximo martes 28 de abril por la fecha 3 de la Copa Libertadores de América, desde las 21.00 horas de Perú y Colombia. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás ver el duelo vía Disney Plus, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.