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Universitario tomó firme medida con Javier Rabanal tras malos resultados en Libertadores y Liga 1

La directiva de Universitario no titubeó y se confirmó que tomaron una importante decisión sobre el futuro del DT Javier Rabanal al mando del plantel crema para el resto de la temporada.

Angel Curo
Universitario tomó firme medida con Javier Rabanal tras malos resultados en Libertadores y Liga 1
Universitario tomó firme medida con Javier Rabanal tras malos resultados en Libertadores y Liga 1 | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
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Javier Rabanal ha sido duramente señalado por los hinchas de Universitario luego de la derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido en la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026, además del bajo rendimiento que ha mostrado el equipo en la Liga 1. Ante ello, se conoció que la directiva ha decidido tomar una severa medida con el estratega.

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Universitario tomó firme medida con Javier Rabanal tras malos resultados

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, analizaron la actualidad que atraviesa Universitario en esta temporada y el periodista Gustavo Peralta sorprendió a los hinchas al señalar que la directiva ya ha decidido tomar una medida por el mal desempeño del equipo.

Según indicó el comunicador, el técnico español está obligado a vencer a Melgar en la próxima jornada del Torneo Apertura para poder seguir al mando del plantel. En caso de no lograrlo, su permanencia estaría muy difícil y hay grandes posibilidades de que sea destituido del cargo.

Javier Rabanal, Universitario de Deportes.

Javier Rabanal tiene complicada su continuidad en Universitario

"Con esta derrota Javier Rabanal se ha puesto la soga al cuello. De no ganar en Arequipa la tiene muy complicada. No es sensación, sino informacion. Es verdad que cuando uno ha preguntado sobre lo que quiere hacer Álvaro Barco, aceptan que no va a tomar una decisión en caliente, quiere que se calmen las cosas y ver que puede hacer. Lo cierto es que de no sumar 3 puntos en Arequipa, está complicada la continuidad de Rabanal", reveló el citado comunicador.

De esta manera, se entiende que la dirección deportiva le ha dado un ultimátum a Javier Rabanal luego de sumar una nueva derrota con Universitario. Sin embargo, Peralta señaló que el director deportivo, Álvaro Barco, aún busca una solución en medio de la ola de críticas.

Números de Javier Rabanal con Universitario

Desde su llegada al cuadro merengue, Javier Rabanal ha dirigido un total de 10 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, donde registra cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Si bien no son números garrafales, el nivel de juego del equipo no ha terminado de convencer ni a la dirección deportiva ni a los hinchas.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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