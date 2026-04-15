Javier Rabanal se refirió públicamente sobre Gassama tras su nivel con Universitario: "El peor..."

Universitario de Deportes volvió a dejar un preocupante nivel en el campo, lo que conllevó a que terminaran cayendo por 2-0 ante Coquimbo Unido. Los cremas complicaron su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y uno de los jugadores más señalados fue Sekou Gassama. Precisamente, el DT Javier Rabanal sorprendió al referirse sobre el nivel del senegalés.

Javier Rabanal se refirió públicamente sobre el nivel de Sekou Gassama

Durante la conferencia de prensa, Javier Rabanal fue consultado por las razones de la sorpresiva titularidad de Sekou Gassama en el duelo de Libertadores, especialmente ya que no venía de gozar importantes minutos y de que nuevamente volvió a dejar una mala imagen.

Ante ello, el técnico de Universitario señaló que terminó por alinear al senegalés ya que Lisandro Alzugaray y Edison Flores estuvieron con molestias, además de que el ‘Tunche’ Rivera ya había tenido su oportunidad en el partido anterior. Asimismo, señaló que la presencia de Gassama era importante ya que buscaba ser peligroso en el juego aéreo.

Sekou Gassama volvió a dejar un mal rendimiento con Universitario

"Con la ausencia de Lisandro y que Edison está arrastrando una molestia, nos quedaba el 'Tunche', que había jugado el otro día, y Gassama. Opté por Gassama personalmente a ver si con el juego directo teníamos una posibilidad de tirar un buen centro y tener un juego aéreo. Evidentemente, el rendimiento del equipo en general no ha sido el esperado. Es lógico que la hinchada esté enfadada porque es el peor partido que hemos hecho en el año”, señaló el estratega español.

Finalmente, Javier Rabanal recalcó que el rendimiento de todo el plantel dejó mucho que desear, por lo que comprende el gran malestar que tuvo la hinchada al que considerado como el peor partido que han jugado en lo que va la temporada.

Universitario tomó firme medida con Sekou Gassama

Tras el bajo rendimiento de Sekou Gassama con la ‘U’, el periodista Gustavo Peralta reveló que la directiva crema ya tomó la decisión de desprenderse del senegalés al final del Torneo Apertura e ir en busca de un nuevo delantero con gran jerarquía internacional.

"En la 'U' hay un convencimiento de que Gassama no va a continuar apenas acabe el Apertura. Hay un respeto y un respaldo al profesional. Pero son conscientes de que deben de tomar decisiones. Ahora, la 'U' no tiene dos opciones, tienen una. Tienen un nombre claro, contundente, que juega en Sudamérica, no va a venir de otro lado, tiene contrato, que tienen que ver cómo sacarlo, ya hicieron saber su intención de fichar a este jugador”, reveló el comunicador.