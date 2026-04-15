La inédita reacción de Franco Velazco y Álvaro Barco en medio de la derrota de Universitario

Universitario de Deportes no pudo ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Sin embargo, durante el partido llamó la atención un hecho particular, ya que se hizo viral la reacción de la dirigencia de la 'U' junto con la de Martín Pérez Guedes, debido a una acción de Andy Polo.

Como se recuerda, Polo tuvo la oportunidad, tras una buena jugada colectiva que nació a partir de la banda derecha, de mandar un centro que pudo haber terminado en el descuento de los cremas. Sin embargo, el futbolista la envió muy larga y tanto Bryan Reyna como Alex Valera, que esperaban el pase raso, no tuvieron la oportunidad de tocar el balón.

Tras esta acción, ocurrida en el minuto 74, las cámaras de ESPN enfocaron a Franco Velazco y Álvaro Barco, administrador y gerente deportivo del club crema, respectivamente, pues ambos se llevaron las manos sobre la cara lamentándose de la falta de precisión del capitán crema.

Así fue la reacción de Franco Velazco y Álvaro Barco

En el video se puede ver a los dirigentes y a Martín Pérez Guedes asombrados por lo que han visto, pues fue una buena ocasión que pudo haber terminado en gol y darle esperanza a los cremas.

Próximo encuentro de Universitario

Tras la derrota en la Copa Libertadores, el conjunto crema deberá enfocarse en su próximo partido, que será ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura, a disputarse este domingo 19.