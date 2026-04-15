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¡Golpe a los cremas! Universitario sufrirá dos bajas para partido ante Melgar: "Difícil"
Tras la caída de Universitario en Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, ahora el cuadro crema recibe dura noticia con dos bajas para próximo partido ante Melgar.
Universitario de Deportes tropezó en casa ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores y una ola de críticas ha llegado a todo el plantel ‘merengue‘. En medio de esta desazón para los hinchas cremas e integrantes de la institución, se pudo conocer una mala noticia con dos bajas de consideración para el siguiente duelo de los estudiantiles ante FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
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Universitario sufre dos bajas para próximo partido ante Melgar
Los jugadores afectados son Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes. El primero se sintió en el choque ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, por lo que tuvo que ser sustituido en la primera parte del compromiso. En tanto, el volante ‘merengue‘ aún sigue en proceso de recuperación y los tiempos lo dejan fuera de la convocatoria para el viaje a Arequipa.
Según informa el periodista Gustavo Peralta, Matías Di Benedetto pasará por las respectivas pruebas médicas para conocer la gravedad de su lesión. Se espera que no sea alarmante en busca de tenerlo próximamente para los demás choques oficiales de la temporada.
“Matías Di Benedetto comentó que es muy difícil que llegue al partido ante Melgar en Arequipa y hoy pasará pruebas para saber con exactitud la lesión. Además, Martín Pérez Guedes estaría apto en una semana y media con lo que podría ser tomado en cuenta en el partido ante Alianza Atlético“, informó el periodista Gustavo Peralta.
Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes serán baja en Universitario.
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