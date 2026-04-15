Rabanal paraliza conferencia con fuerte mensaje a jugadores de la 'U': "Un cohete para ir a la luna"

Universitario de Deportes tropezó en casa ante Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026. El elenco crema no consigue victorias en esta edición del torneo Conmebol y los hinchas arremeten duramente contra el comando técnico y jugadores. Ante este panorama, Javier Rabanal, DT de los cremas, tomó la palabra en conferencia de prensa para dar fuerte declaraciones.

Javier Rabanal apuntó hacia los jugadores de Universitario

En una de las consultas de la prensa local e internacional, el estratega español indicó que no tiene la percepción de que el equipo no esté entendiendo la idea de juego que propone el plantel ‘merengue‘. Sabe de la capacidad de cada uno de los futbolistas, por lo que dejó una frase irónica que ha repercutido en las redes sociales.

“No se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna“, fueron las palabras del técnico de 46 años para dejar en claro que estos jugadores saben bien su función en el campo y que de no ser así no hubieran obtenido buenos resultados en anteriores compromisos de Liga 1 y Copa Libertadores.

“Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jueguen con línea de cuatro. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro juegos sin encajar. No percibo que no les llegue el mensaje, también hay jugadores que no estaban en el triplete. En el día a día me preocuparía si no entendieran la manera de jugar, pero no tengo esa sensación“, declaró.

Javier Rabanal no calló en conferencia de prensa. Foto: Captura Inka Digital TV.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Dicho cotejo corresponde a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y se pactó para el domingo 19 de abril a partir de las 17.15 horas locales (22.15 horas GMT).