DT de Coquimbo Unido dio rotundo mensaje tras histórica victoria ante Universitario: "Equipo..."

Universitario de Deportes no logró sacar su mejor rendimiento en la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 luego de caer por 2-0 ante Coquimbo Unido. Este resultado representa un golpe para los cremas en sus intereses en poder clasificar a los octavos de final. Tras el encuentro, el técnico de la escuadra sureña dio un firme mensaje por la histórica victoria.

DT de Coquimbo Unido dio rotundo mensaje tras victoria ante Universitario

Coquimbo Unido dio el gran golpe de visita y superó con gran autoridad a los cremas en el Estadio Monumental de Ate, este resultado representó su primer triunfo fuera de Chile en la Copa Libertadores. Por ello, durante la conferencia de prensa, le consultaron al DT Hernán Caputto por su opinión tras esta histórica victoria.

Ante ello, el estratega de los ‘Piratas’ no dudó en señalar que siente un enorme orgullo hacia su plantel por la forma en cómo encararon este encuentro ante Universitario y aferrarse al plan de juego que había preparado. Asimismo, remarcó que la unión y amor propio que rige en el equipo fue clave para conseguir el objetivo.

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"Siento orgullo por lo entregado por los jugadores, por seguir el plan de juego, todo eso encadena romper paradigmas. Cuando hay una unión tan grande en el equipo y amor propio se pueden lograr objetivos importantes. En la Copa es muy importante este triunfo porque habíamos perdido puntos de local y estoy muy contento por eso. Se lo dedico a mi familia y a la gente que viajó", indicó el técnico.

Del mismo modo, Hernán Caputto valoró la victoria en Lima ya que se había dejado algunos puntos en su primer encuentro del Grupo B. Además, le dedicó el triunfo a los hinchas que se apersonaron al estadio y en especial a su familia.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

El próximo encuentro de Universitario será ante Nacional de Uruguay por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este duelo se disputará el próximo 29 de abril en el Estadio Monumental de Ate y será vital en las aspiraciones de los cremas, ya que enfrentarán a los líderes.