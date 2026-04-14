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¿Sekou Gassama seguirá en Universitario tras penosa participación en Libertadores? Esto se sabe
Sekou Gassama no convenció en Universitario debido a su rendimiento, por lo que hay opciones para reemplazarlo en la delantera.
¡Atención! Sekou Gassama nunca terminó de convencer a la directiva ni hinchada de Universitario de Deportes. Por ello, tras la derrota de los merengues en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, el periodista Gustavo Peralta reveló que en tienda crema ya manejan dos posibilidades para reemplazarlo lo antes posible en la delantera.
PUEDES VER: ¡Durísimo! Sekou Gassama se fue pifiado en Universitario por todo el Estadio Monumental - VIDEO
Javier Rabanal le dio una última oportunidad al delantero senegalés de demostrar que puede quedarse en la ‘U’ y luchar por hacer historia a nivel internacional y salir tetracampeón de la Liga 1. No obstante, la ‘Pantera’ mostró una penosa versión de sí mismo ante los chilenos y al parecer su tiempo en Ate está contado.
De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta una vez culminado el encuentro de Copa Libertadores, en Universitario planean traer a un nuevo delantero ante la falta de gol que hay en el plantel y el elegido llegará, probablemente, por Sekou Gassama. Es decir, para el Torneo Clausura probablemente no continúe en tienda crema.
Sekou Gassama no tiene goles en Universitario.
“La ‘U’ sabiendo que eso podría pasar, desde hace varios días ya tienen mapeado a 2 jugadores del extranjero, que van a llegar seguramente por Gassama. Va a llegar terminando el Apertura. Ese jugador tienen”, indicó el mencionado comunicador para asombro de todos los hinchas merengues, quienes si bien no les agrada el atacante no pensaron que su partida sería tan pronto.
Números de Sekou Gassama en Universitario
Sekou Gassama tiene apenas tres partidos jugados con Universitario, incluyendo el duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. En la Liga 1 apenas ha disputado el 5% de minutos posibles y únicamente tiene un gol en amistosos.
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