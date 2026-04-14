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Bolívar vs La Guaira EN VIVO por Copa Libertadores 2026: a qué hora juega, alineaciones, dónde ver
Sigue el partido entre Bolívar vs La Guaira se llevará a cabo este martes desde el Estadio Hernando Siles, en La Paz, por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores.
HOY martes 14 de abril, Bolívar vs La Guaira se enfrentarán en el Estadio Hernando Siles, de La Paz, en duelo válido por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 20.00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que en Perú iniciará a las 19.00. Asimismo, la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 ESPN7 y Disney Plus. Sigue toda la antesala y minuto a minuto del duelo.
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Bolívar vs La Guaira por la Copa Libertadores 2026
Bolívar y Deportivo La Guaira se enfrentan en un duelo clave por la Copa Libertadores, con realidades distintas pero la misma urgencia de sumar. El conjunto boliviano regresa a casa con la obligación de reaccionar tras un inicio complicado, mientras que el elenco venezolano llega con la intención de dar un golpe que lo acerque al liderato del grupo.
Cauterccio es la carta gol de Bolívar.
Los 'celestes' no tuvieron el arranque esperado en el torneo. En su presentación anterior sufrieron una ajustada derrota ante Independiente Rivadavia, que lo dejó sin puntos y en el fondo de la tabla del Grupo C, por lo que este compromiso en la altura representa una oportunidad para cambiar el rumbo.
En contraste, Deportivo La Guaira rescató un empate sin goles frente a Fluminense en la jornada pasada, resultado que le permite mantenerse en la pelea en la parte alta. Su planteamiento apunta a sostener el orden defensivo y capitalizar cualquier espacio que deje el rival, consciente de que un triunfo como visitante podría posicionarlo como serio candidato a liderar el grupo.
¿Dónde ver Bolívar vs La Guaira?
Si quieres ver el partido de Bolívar vs La Guaira EN VIVO por la Copa Libertadores 2026, sintoniza estos canales Fox Sports 2 ESPN7 y Disney Plus.
¿A qué hora juega Bolívar vs La Guaira?
Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre la Bolívar vs La Guaira, por la segunda fecha del Grupo C, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20.00 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.00 horas
- España: 1.00 horas (del día siguiente)
¿En qué canal ver Bolívar vs La Guaira?
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN7 Sur
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur, inter
- México: Disney+ Premium Mexico
- EE. UU.: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- España: LaLiga+ Spain
Bolívar vs La Guaira pronóstico: apuestas y cuotas
Bolívar es amplio favorito para imponerse a La Guaira, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:
|Apuestas
|Bolívar
|empate
|La Guaira
|Betsson
|1.19
|5.90
|14.50
|Betano.pe
|1.21
|7.10
|17.00
|bet365
|1.20
|7.00
|15.00
|1xBet
|1.19
|7.43
|14.70
|CoolbetLATAM
|1.20
|7.00
|13.00
|DoradoBet
|1.22
|6.66
|13.00
Bolívar vs La Guaira: posibles alineaciones
Bolívar: Lampe, Sagredo, Sagredo, Paz, Rivero, Vaca, Justiniano, Saavedra, Melgar, Velásquez, Cauteruccio.
La Guaira: Varela, Gianoli, Ascanio, Ortíz, Hernández, Faya, Castellanos, Vargas, Da Silva, Rodríguez, Paredes.
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