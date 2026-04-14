Bolívar vs La Guaira EN VIVO por Copa Libertadores 2026: a qué hora juega, alineaciones, dónde ver

HOY martes 14 de abril, Bolívar vs La Guaira se enfrentarán en el Estadio Hernando Siles, de La Paz, en duelo válido por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 20.00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que en Perú iniciará a las 19.00. Asimismo, la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 ESPN7 y Disney Plus. Sigue toda la antesala y minuto a minuto del duelo.

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Bolívar vs La Guaira por la Copa Libertadores 2026

Bolívar y Deportivo La Guaira se enfrentan en un duelo clave por la Copa Libertadores, con realidades distintas pero la misma urgencia de sumar. El conjunto boliviano regresa a casa con la obligación de reaccionar tras un inicio complicado, mientras que el elenco venezolano llega con la intención de dar un golpe que lo acerque al liderato del grupo.

Cauterccio es la carta gol de Bolívar.

Los 'celestes' no tuvieron el arranque esperado en el torneo. En su presentación anterior sufrieron una ajustada derrota ante Independiente Rivadavia, que lo dejó sin puntos y en el fondo de la tabla del Grupo C, por lo que este compromiso en la altura representa una oportunidad para cambiar el rumbo.

En contraste, Deportivo La Guaira rescató un empate sin goles frente a Fluminense en la jornada pasada, resultado que le permite mantenerse en la pelea en la parte alta. Su planteamiento apunta a sostener el orden defensivo y capitalizar cualquier espacio que deje el rival, consciente de que un triunfo como visitante podría posicionarlo como serio candidato a liderar el grupo.

¿Dónde ver Bolívar vs La Guaira?

Si quieres ver el partido de Bolívar vs La Guaira EN VIVO por la Copa Libertadores 2026, sintoniza estos canales Fox Sports 2 ESPN7 y Disney Plus.

¿A qué hora juega Bolívar vs La Guaira?

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre la Bolívar vs La Guaira, por la segunda fecha del Grupo C, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20.00 horas

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.00 horas

España: 1.00 horas (del día siguiente)

¿En qué canal ver Bolívar vs La Guaira?

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur

Brasil: ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN7 Sur

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN7 Sur

Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur, inter

México: Disney+ Premium Mexico

EE. UU.: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

España: LaLiga+ Spain

Bolívar vs La Guaira pronóstico: apuestas y cuotas

Bolívar es amplio favorito para imponerse a La Guaira, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

Apuestas Bolívar empate La Guaira Betsson 1.19 5.90 14.50 Betano.pe 1.21 7.10 17.00 bet365 1.20 7.00 15.00 1xBet 1.19 7.43 14.70 CoolbetLATAM 1.20 7.00 13.00 DoradoBet 1.22 6.66 13.00

Bolívar vs La Guaira: posibles alineaciones

Bolívar: Lampe, Sagredo, Sagredo, Paz, Rivero, Vaca, Justiniano, Saavedra, Melgar, Velásquez, Cauteruccio.

La Guaira: Varela, Gianoli, Ascanio, Ortíz, Hernández, Faya, Castellanos, Vargas, Da Silva, Rodríguez, Paredes.