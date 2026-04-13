Boca Juniors vs Barcelona SC EN VIVO por Copa Libertadores: hora, canal TV y dónde ver transmisión

Continúa la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. En esta jornada, Boca Juniors enfrentará a Barcelona SC en un partido clave del grupo D. El duelo se disputará este martes 14 de abril en el estadio Alberto José Armando, conocido popularmente como la Bombonera, a partir de las 7:00 p. m. hora de Perú y Ecuador / 9:00 p. m. en el horario de Argentina.

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El presente de ambos equipos es completamente distinto en esta Copa Libertadores más allá de que recién se está jugando las primeras fechas. Por un lado tenemos al Xeneize que ganó en su debut a U Católica de Chile, mientras que el 'Ídolo del Astillero' cayó contra Cruzeiro.

Claudio Úbeda tiene la ilusión de entregarle el séptimo título de Copa Libertadores, para ello deben superar la fase de grupos y todas las instancias posteriores. La última vez que disputaron una final fue en la temporada 2023 cuando fueron derrotados por Fluminense. En tanto, el último torneo conseguido fue en el 2007.

Por su parte, el equipo ecuatoriano busca recuperar la sonrisa y el camino en esta Conmebol Libertadores. Barcelona SC debutó con una derrota en casa y en La Bombonera irá dispuesto a protagonizar la verdadera sorpresa. Solo le sirve ganar para seguir con vida pensando en la clasificación para octavos de final o en su defecto luchar por un cupo a Sudamericana.

Boca Juniors vs Barcelona: hora del partido

México y Centroamérica: 6:00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia 7:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 8:00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del día siguiente)

Boca Juniors vs Barcelona: canal TV y dónde ver partido

La transmisión del partido de Boca - Barcelona SC para toda Sudamérica estará a cargo de ESPN, con excepción de Chile y Argentina. En estos dos países podrás seguir en directo el encuentro por el canal Fox Sports y ESPN 5. Además, en México puedes conectarte a través de ESPN2.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores

EQUIPOS PJ PTS BOCA JUNIORS 1 3 CRUZEIRO 1 3 U CATÓLICA 1 0 BARCELONA 1 0

Boca Juniors vs Barcelona SC: formaciones probables

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

Boca Juniors vs Barcelona: pronóstico y apuestas