José Carvallo tuvo tajante opinión sobre decisión de Rabanal con Vargas y Romero: “Ha sido…”

En una reciente edición del programa L1 Radio, se habló sobre la disputa por el arco de Universitario de Deportes. Aunque en un principio Javier Rabanal probó a Diego Romero, de un momento a otro sorprendió al colocar como titular a Miguel Vargas, quien finalmente se afianzó en la portería crema.

En ese sentido, José Carvallo dio su sincera opinión sobre quién debería ser el arquero titular, respaldando la decisión del técnico español, pues consideró que el peruano-chileno no ha venido recibiendo goles y que no debería ser sustituido.

José Carvallo tuvo tajante opinión sobre decisión de Rabanal con Vargas y Romero

En un primer momento, el exportero crema pidió tener un poco más de tranquilidad al calificar el rendimiento de Vargas, pues consideró que es muy pronto para ponerlo como figura. "(Sobre Vargas) Yo les digo, muchachos, por lo menos denle seis meses. Si viene en este nivel, perfecto. Tendría su chance", empezó diciendo Carvallo.

El ex Universitario, respaldó la decisión del estratega español. Según su análisis, el hecho de mantener la portería invicta le da una ventaja al actual titular, y recomendó evitar las rotaciones en esa posición, ya que esto podría disminuir la confianza del arquero que esté atajando.

"Al final, la decisión de Rabanal ha sido acertada porque no viene recibiendo goles. Ya no lo tiene que sacar, porque al arquero no lo puede estar entrando y saliendo. Es un puesto de mucha confianza", complementó.

En otro momento, reconoció que aunque Romero es su amigo, estas cosas suceden en el fútbol y puso de ejemplo el caso de Alianza Lima con Alejandro Duarte y Guillermo Viscarra.

"Yo lo conozco a Diego, es un amigo, lo quiero. Pero el fútbol tiene estas cosas (...) No es fácil porque la primera opción era Diego, pero al técnico le gusta a otro jugador y es válido también. Pasa con Viscarra y Duarte también (en Alianza Lima). Viscarra ha sido figura en 2025, pero a Guede le gusta más Duarte, entonces pasa", finalizó.