Miguel Vargas se confiesa tras ser figura en la 'U' por Libertadores: "Me siento con mucha confianza"

Universitario logró un importante empate ante Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. El elenco crema tuvo como figura al portero Miguel Vargas, quien no solo fue destacado por los hinchas sino también por la Conmebol en redes sociales. Ante ello, el golero ‘merengue‘ no dudó en pronunciarse desde tierras colombianas.

Miguel Vargas habló tras empate de Universitario

El portero de 29 años se dirigió a la zona mixta del recinto deportivo de Colombia para atender a la prensa. En primera instancia, destacó que el empate es importante al ser un campo muy complicado y en condición de visitante. Resalta la labor de todo el equipo por la entrega que dieron en los 90 minutos.

En medio de sus declaraciones, le consultaron sobre su rendimiento en estos 90 minutos, el cual corrobora su gran momento con camiseta crema. Miguel Vargas fue sincero y resaltó que el hecho de tener el arco en cero no solo se debe a su actuación, sino a toda la labor que hacen los jugadores desde la zona ofensiva a la defensiva.

Por si fuera poco, indicó que siente que el equipo de Ate mereció llevarse algo más que un empate, pero que valoran al 100% este punto que les permite seguir en carrera para luchar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

“Tuvimos un par de ocasiones de gol, y nos vamos un poco amargo. El punto es importante. Siento que el equipo jugó bien y bueno mi actuación gracias a Dios y al equipo pudimos seguir con el arco en cero. Eso es importante. Los partidos de Copa son intensos, ellos tuvieron esa ocasión y pude sacarla y también la defensa estuvo espectacular. Me siento con mucha confianza, la suma de minutos es importante. El equipo viene trabajando bien. Sí se pudo ganar hoy“, declaró el portero de Universitario.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido que le corresponde a Universitario es ante Coquimbo Unido por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026. Dicho cotejo fue programado para el martes 14 de abril a partir de las 21.00 hora peruana (22.00 horas de Chile).