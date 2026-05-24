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ALERTA MÁXIMA para Trump: hombre cae ABATIDO tras DISPARAR contra la Casa Blanca; Servicio Secreto respondió de inmediato
El tirador, quien no logró sobrepasar el perímetro de seguridad, falleció. ¿Se reportaron heridos tras el fuego cruzado? Esta es la situación en la Casa Blanca.
Recientemente, el Servicio Secreto de EE. UU. abatió este sábado por la tarde a un individuo que disparó contra la Casa Blanca alrededor de las 18.00, hora local. Según medios de comunicación, en ese momento, Donald Trump se encontraba en las instalaciones, aunque habitualmente pasa los fines de semana fuera.
Cabe precisar que Trump había decidido cancelar sus planes, incluso rechazó asistir a la boda de su hijo, con la finalidad de avanzar en las negociaciones de paz con Irán. El mandatario de EE. UU. no estuvo en riesgo durante el incidente.
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Hombre cae abatido tras disparar contra la Casa Blanca; Servicio Secreto respondió de inmediato
El Mundo, DW y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre este tiroteo, que se registró este sábado 23 de mayo frente a la Casa Blanca. El hecho dejó como saldo la muerte de un hombre que abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto.
El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 18.00 horas (22.00 GMT), se produjo cuando el sospechoso, que se encontraba cerca del perímetro de seguridad, sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar. Cabe precisar que el presidente Donald Trump se encontraba en la residencia presidencial en ese momento, pero no sufrió daños, según informó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.
La respuesta de los agentes fue inmediata y lograron herir al atacante, quien fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento. Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, aunque el Servicio Secreto no proporcionó detalles sobre su estado de salud.
Por su parte, testigos revelaron que el individuo abatido se acercó a uno de los controles de seguridad y, sin previo aviso, disparó varias veces antes de ser abatido por los agentes. La situación generó alarma en la zona, conocida por su alto nivel de seguridad.
¿Qué más se sabe sobre el hombre que atacó la Casa Blanca y fue abatido?
Nasire Best es el nombre del joven de 21 años que perdió la vida tras recibir disparos del Servicio Secreto en un incidente ocurrido en las cercanías de la Casa Blanca. Según informes de medios estadounidenses, Best había sido detenido previamente en la misma zona y enfrentaba problemas de salud mental.
En junio del año pasado, fue ingresado en un centro psiquiátrico después de un episodio en el que afirmó ser Jesucristo, lo que llevó a la apertura de diversas diligencias en los tribunales. Este suceso ha generado debate sobre la seguridad y el manejo de personas con problemas de salud mental en áreas de alta seguridad.
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