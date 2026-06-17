Gregorio Pérez ilusiona a los hinchas de la 'U' con fuerte mensaje: "Trabajando para retomar el..."

Gregorio Pérez, en una reciente entrevista, fue consultado sobre Universitario de Deportes y el presente que atraviesa, pues el conjunto estudiantil viene reforzándose para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. El técnico uruguayo se mostró convencido de que la ‘U’ pueda volver a encontrar su mejor forma.

Gregorio Pérez ilusiona a los hinchas de la 'U' con fuerte mensaje

El recordado técnico no dudó en ilusionar a la hinchada crema señalando que el equipo vienen trabajando para mejor para esta segunda parte del año y no duda que vaya a pasar rápido.

Gregorio Pérez habló sobre Universitario. Foto: Universitario

“No voy a opinar. Tengo mucha gente conocida, amigos en la ‘U’ y están trabajando para retomar el camino que no me cabe la menor duda que lo van a encontrar rápidamente”, empezó diciendo para Radio Ovación.

Además, añadió que Universitario tiene a Héctor Cúper, a quien considera un buen técnico, y resaltó que cuenta con una buena dirigencia, lo que permitiría que el club vuelva a repuntar.

“La ‘U’ está muy bien, tiene un buen técnico, muy buenos dirigentes y son momentos que no se dan los resultados y en un equipo tan grande como la ‘U’, y la historia que tiene, repercute, pero siempre que llovió, paró. No pasa nada”, finalizó.

Gregorio Pérez dio sus candidatos para ser goleadores del Mundial 2026

Finalmente, se refirió a los posibles máximos goleadores del Mundial 2026 y a las selecciones que mejor impresión le han dejado hasta el momento. “Mbappé puede ser el goleador. También hay que esperar de Haaland, aunque Noruega es menos equipo, sin desmerecerlo, que Francia. Haaland hizo dos goles hoy en el debut Mundial, pero Noruega tiene menos potencial. Francia lo veo como un candidato a estar definiendo. Tenemos que esperar lo de Portugal, también tiene una buena selección ya con una cierta experiencia. Lo de Marruecos no fue sorpresa para nadie porque el fútbol marroquí sigue creciendo. El Mundial pasado salió cuarto y no nos olvidemos que fue el último campeón mundial Sub 20”.