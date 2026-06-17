0
EN DIRECTO
Portugal vs Congo por el Mundial 2026: Debut de 'CR7'

Gregorio Pérez ilusiona a los hinchas de la 'U' con fuerte mensaje: "Trabajando para retomar el..."

En una reciente entrevista, el extécnico del elenco crema habló sobre el presente del equipo y dejó un mensaje que ilusionó a los hinchas. ¿Se prepara para volver?

Antonio Vidal
Gregorio Pérez ilusionó al hablar de Universitario. Foto: composición Líbero/Universitario
Gregorio Pérez ilusionó al hablar de Universitario. Foto: composición Líbero/Universitario
COMPARTIR

Gregorio Pérez, en una reciente entrevista, fue consultado sobre Universitario de Deportes y el presente que atraviesa, pues el conjunto estudiantil viene reforzándose para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. El técnico uruguayo se mostró convencido de que la ‘U’ pueda volver a encontrar su mejor forma.

Esteban Rolón suena como posible refuezo para Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"

Gregorio Pérez ilusiona a los hinchas de la 'U' con fuerte mensaje

El recordado técnico no dudó en ilusionar a la hinchada crema señalando que el equipo vienen trabajando para mejor para esta segunda parte del año y no duda que vaya a pasar rápido.

Gregorio Pérez habló sobre Universitario. Foto: Universitario

Gregorio Pérez habló sobre Universitario. Foto: Universitario

No voy a opinar. Tengo mucha gente conocida, amigos en la ‘U’ y están trabajando para retomar el camino que no me cabe la menor duda que lo van a encontrar rápidamente”, empezó diciendo para Radio Ovación.

Además, añadió que Universitario tiene a Héctor Cúper, a quien considera un buen técnico, y resaltó que cuenta con una buena dirigencia, lo que permitiría que el club vuelva a repuntar.

La ‘U’ está muy bien, tiene un buen técnico, muy buenos dirigentes y son momentos que no se dan los resultados y en un equipo tan grande como la ‘U’, y la historia que tiene, repercute, pero siempre que llovió, paró. No pasa nada”, finalizó.

Gregorio Pérez dio sus candidatos para ser goleadores del Mundial 2026

Finalmente, se refirió a los posibles máximos goleadores del Mundial 2026 y a las selecciones que mejor impresión le han dejado hasta el momento. “Mbappé puede ser el goleador. También hay que esperar de Haaland, aunque Noruega es menos equipo, sin desmerecerlo, que Francia. Haaland hizo dos goles hoy en el debut Mundial, pero Noruega tiene menos potencial. Francia lo veo como un candidato a estar definiendo. Tenemos que esperar lo de Portugal, también tiene una buena selección ya con una cierta experiencia. Lo de Marruecos no fue sorpresa para nadie porque el fútbol marroquí sigue creciendo. El Mundial pasado salió cuarto y no nos olvidemos que fue el último campeón mundial Sub 20”.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Erick Noriega, ex Alianza Lima, deja firme mensaje al ver a Hernán Barcos en Cristal: "Lamentablemente..."

  2. Alianza Lima y Universitario se pelean la contratación de ex Sporting Cristal: "Fue sondeado"

  3. Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano