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Argentina vs Argelia por el Mundial 2026
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Partidos del Mundial HOY, miércoles 17 de junio: programación y canales de los encuentros EN VIVO

Este miércoles 17 de junio marcará el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. A continuación, podrás repasar la programación y canales de todos los encuentros.

Gary Huaman
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 17 de junio.
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 17 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 17 de junio se disputarán vibrantes encuentros por los grupos K y L del Mundial 2026. Por ejemplo, habrá dos partidazos: Portugal vs. RD Congo, Inglaterra vs. Croacia, Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia. A continuación, repasa la programación de estos encuentros, así como los canales en los que se transmitirán estos cotejos, que prometen mucha emoción de principio a fin.

Conoce cómo se marchan las tablas de posiciones del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados de la fecha 1 de la fase de grupos

PartidoHorarioCanal
Portugal vs RD Congo12.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramouunt+
Inglaterra vs Croacia3.00 p. m.América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Ghana vs Panamá6.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Uzbekistán vs Colombia9.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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