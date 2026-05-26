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Héctor Cúper y su fuerte medida para clasificar a octavos de la Libertadores 2026
Héctor Cúper tomó una fuerte decisión con Universitario para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 venciendo a Deportes Tolima.
Héctor Cúper quiere clasificar con Universitario de Deportes a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 si vence a Deportes Tolima en la última fecha de la fase de grupos del torneo continental. Ante ello, el técnico argentino decidió tomar una fuerte medida para lograr la hazaña desde el Estadio Monumental de Ate.
La fuerte decisión de Héctor Cúper para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Cúper desea seguir en la competencia de la Libertadores 2026 y por eso ha tomado dos decisiones claves en la alineación titular que iniciará el partido de Universitario ante Deportivo Tolima por la sexta fecha del campeonato internacional.
Universitario enfrentará a Deportes Tolima por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
El técnico argentino decidió alinear a Diego Romero como arquero titular y dejó en el banco de suplentes al habitual guardameta Miguel Vargas, quien había atajado en los últimos partidos del club crema.
Asimismo, Héctor Cúper volverá a jugar sin volante de contención y alineará a Héctor Fértoli y Martín Pérez Guedes por delante de Jesús Castillo y Jorge Murrugarra, con el objetivo de ser un equipo más ofensivo.
Alineación de Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026
- Diego Romero, Cain Fara, Anderson Santamaria, Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Alex Valera, Andy Polo, José Carabalí y Lisandro Alzugaray.
Universitario vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026
Universitario de Deportes y Deportes Tolima se enfrentarán en un duelo vital para ver quién clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 este martes 26 de mayo a las 7.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate.
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