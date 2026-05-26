Confirmado el próximo rival de Universitario en la Copa e hinchas se muestran optimistas

Universitario de Deportes tiene como objetivo principal ganar el Torneo Clausura para forzar una final con Alianza Lima por el título de la Liga 1 2026, el cual lo convertiría en tetracampeón del fútbol peruano. Sin embargo, también tiene en mente conseguir un segundo trofeo, o al menos llegar lo más lejos posible, y en ese sentido se ha confirmado quién será su próximo rival en la Copa. Te contamos todos los detalles a continuación.

Como muchos saben, esta temporada será sumamente diferente en el Perú, ya que se disputarán dos campeonatos extra: Copa de la Liga y Supercopa del Perú. En ese sentido, hace poco se realizó el sorteo del certamen y la ‘U’ quedó en el Grupo D junto a dos emblemáticos elencos del balompié incaico: Atlético Grau de Piura y Pirata FC de Chiclayo.

Precisamente, el primer partido de Universitario de Deportes será ante los ‘Piratas del Norte’ en condición de visitante, en búsqueda de tres puntos fundamentales en la carrera por clasificar a los octavos de final. En la segunda fecha los merengues descansan y en la última recibirán a Atlético Grau en el Estadio Monumental de Ate.

El campeón de la Copa de la Liga recibirá una bonificación.

¿Cuándo empieza la Copa de la Liga Perú 2026?

La primera fecha de la Copa de la Liga del Perú 2026 aún no tiene programación exacta, pero se jugará entre el 11 y el 15 de junio. La segunda jornada se llevará a cabo del 18 al 22 del mismo mes y la última será del 25 al 29. Toda la fase de grupos se jugará antes de julio, pero de octavos de final en adelante sí se desarrollará aproximadamente hasta noviembre. Es decir, se llevará a cabo a la par de la Liga 1.

¿Dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga 2026?

La transmisión de los partidos de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de clubes en la Copa de la Liga 2026 estará a cargo del canal de YouTube de Bicolor+, totalmente gratis. Asimismo, te brindaremos el minuto a minuto de los encuentros más importantes, con todas las incidencias y videos de los goles al instante.