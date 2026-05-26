Descartan fichaje de Piero Quispe en Arabia Saudita y filtran nueva información: "Llega a..."

Una de las principales figuras que ha salido de Universitario de Deportes en los últimos años es Piero Quispe, quien se fue a Pumas UNAM de la Liga MX luego de salir campeón en la Liga 1. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y terminó cedido al Sydney de Australia, donde tampoco continuará la próxima temporada. Además, ya se filtró información sobre su futuro profesional.

Debido a que no le fue como esperaba, el mediocampista peruano se encuentra buscando en qué club seguir jugando y su prioridad es permanecer en el extranjero. Muchos medios lo relacionaron a elencos de Arabia Saudita, pero recientemente el periodista Gustavo Peralta reveló que su llegada al país asiático está descartada. En medio de ello, muchos se preguntan si volverá a la ‘U’ para revertir la situación adversa de cara al Torneo Clausura.

“Piero Quispe llega a Pumas a definir su contrato que tiene con ellos hasta fin de año. Por otro lado en estos momentos no hay negociaciones con Universitario, luego existen las posibilidades de jugar en Grecia, Argentina y México, no hay nada con Arabia Saudita”, precisó el mencionado comunicador en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX.

De esta forma, no hay información sobre el retorno de Piero Quispe a Universitario y esa posibilidad parece más lejana que nunca, aunque aún existen opciones de que continúe su carrera en el extranjero. Recordemos que, pese al bajón en su rendimiento, aún puede ser una pieza fundamental para las futuras aspiraciones de la selección peruana, por lo que es primordial que retome su mejor nivel.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Actualmente, Piero Quispe tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los más elevados de su carrera profesional. Sin embargo, ha presentado una leve caída desde que llegó a Pumas. Esto se debe a que en 2024 su cotización rondaba los 2,8 millones de euros, según el portal Transfermarkt.