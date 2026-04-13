- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima vs ADT
- Sporting Cristal
- Estudiantes vs Cusco
- Boca Juniors vs Barcelona
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Rabanal tomó firme decisión con Gassama tras cuestionamientos por su nivel en Universitario
Tras las fuertes críticas de los hinchas merengues, el técnico Javier Rabanal tomó una importante medida con Sekou Gassama en Universitario de Deportes.
Lisandro Alzugaray, jugador de Universitario de Deportes, se encuentra lesionado, lo que ha llevado al equipo a reconsiderar su alineación para el próximo enfrentamiento contra Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Ante esta situación, Javier Rabanal ha tomado la decisión de que Sekou Gassama sea el encargado de ocupar el lugar del delantero argentino.
Javier Rabanal tomó fuerte decisión con Sekou Gassama tras cuestionamientos por su nivel en Universitario
El periodista Gustavo Peralta indicó que Sekou Gassama se presenta como una de las novedades más destacadas en la alineación inicial de Universitario para el partido contra Coquimbo Unido.
El atacante de origen africano y español parece estar listo para iniciar como titular frente al equipo chileno, según la decisión del entrenador Javier Rabanal.
Video: L1MAX
El objetivo primordial del técnico español es que Gassama forme parte del ataque junto a Alex Valera, quien sigue siendo la principal opción de gol para el equipo crema. Esta pareja representaría un cambio en comparación con lo observado en presentaciones previas.
Además, Peralta afirmó que el delantero lucirá un nuevo estilo, lo que convertirá su aparición desde el inicio del partido en un verdadero espectáculo para los aficionados.
Alineación confirmada de Universitario para enfrentar a Coquimbo Unido por Copa Libertadores
- Vargas, Fara, Riveros, Di Benedetto, Castillo, Silveira, Concha, Polo, Carabalí, Valera y Gassama
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
