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¡Sensible baja! Universitario pierde otra figura clave para duelo con Coquimbo por Libertadores
¿Quién falta en la lista? Universitario sufre una baja complicada que trastoca los planes para enfrentar a Coquimbo en la Libertadores. Descubre a qué figura importante nos referimos.
Tras su empate ante Deportes Tolima en Ibagué, Universitario de Deportes buscará su primera victoria en la Copa Libertadores este martes, cuando reciba a Coquimbo Unido, en el Estadio Monumental. Más allá del optimismo que existe en tienda ‘crema’, una mala noticia relacionada a la ausencia de una figura clave en el esquema de Javier Rabanal.
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Según la información que brindó Gustavo Peralta, en la ‘U’ no será de la partida Lisando Alzugaray, esto porque todavía se está recuperando de una distensión muscular y no se le quiere arriesgar, por la seguidilla de partidos que afrontarán tanto a nivel internacional como en la Liga 1.
“El que yo me animo a decir que no jugará mañana es Alzugaray. Es baja en Universitario, es muy difícil, es muy complicado que juegue. Lo que me cuentan es que no lo piensan arriesgar, porque sino lo perderían para los demás partidos. Para evitar un desgarro me dicen es que no lo va a ser usado mañana y lo prefieren cuidar para lo que viene", dijo el comunicador en Modo Fútbol, que se emite por el canal de YouTube de Linkeados.
Las opciones que baraja el entrenador para reemplazar al argentino son Bryan Reyna, Sekou Gassama, Edison Flores y José Rivera, siendo este último el ‘Tunche’ el que tendría ventaja para meterse al once.
Recordemos que también Martín Pérez Guedes estará ausente debido a que se está recuperando de un desgarro y no jugará por alrededor de tres semanas.
Cabe señalar que si bien el argentino no estará, la buena nueva es que Andy Polo superó sus molestias y hasta hizo fútbol durante los entrenamientos del fin de semana, por lo que su presencia ante el ‘Pirata’ está confirmada.
Lisandro Alzugaray no jugará ante Coquimbo Unido
¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo?
El partido entre Universitario y Coquimbo se juega este martes 14 de abril, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Monumental de Ate, por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
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