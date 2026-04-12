- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Géminis
- Programación Liga 1
Futbolista de Coquimbo Unido dejó tajante comentario sobre Universitario: "Está más que..."
Diego Sánchez, jugador de Coquimbo Unido, fue consultado sobre el partido que tendrá contra Universitario por la Copa Libertadores.
Dentro de poco Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, un jugador del cuadro extranjero se refirió al duelo que sostendrá en Lima.
Resulta que Diego Sánchez, futbolista del campeón sureño, fue consultado por el enfrentamiento contra los merengues por el torneo Conmebol y no dudó en dejar un contundente comentario al respecto, asegurando que están listos para dar el batacazo en la capital peruana.
“Duro rival, estamos muy bien preparados para este partido. Sabemos que es un equipo fuerte con mucha hinchada, está más que estudiado eso. Nos motivamos con cualquier equipo”, indicó el mencionado jugador de Coquimbo Unido sobre el partido con Universitario.
De esta forma, los chilenos vendrán con todo al Perú para llevarse los tres puntos y quedar como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, donde también están Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia. Los dos primeros de cada zona pasan a octavos de final y el tercero va a Copa Sudamericana.
Universitario vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y dónde ver
El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 será el martes 14 de abril desde las 21.00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
No olvides revisar tu agenda deportiva
