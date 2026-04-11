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Campeón con Universitario rechazó la nueva camiseta alterna 2026: "No me representa"
Futbolista campeón con Universitario de Deportes no se guardó nada y reveló que no le gusta la nueva camiseta de insólito colores.
Universitario de Deportes presentó la segunda camiseta alterna de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, la marca que auspicia a los merengues decidió por no colocar los colores crema y guinda habituales y tomaron la opción de insólitos matices. Tras ello, un campeón con el club crema salió al frente para dar su fuerte rechazo: Estamos hablando de José Luis ‘Puma’ Carranza.
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Futbolista campeón con Universitario rechazó la nueva camiseta de insólitos colores
José Carranza utilizó su programa en 'Trivu TV' para dar su opinión sobre la tercera camiseta alterna de Universitario lanzada por la marca Marathon de cara a la Liga 1 y Libertadores 2026.
Para el ‘Puma’ Carranza los colores fosforescentes verdes y rosados no van con la identificación del club merengue, por lo que decidió rechazar esta nueva equipación alegando que hay que respetar la historia del conjunto crema y guinda.
José 'Puma' Carranza rechazó nueva camiseta de Universitario con insólito diseño
"Hubiese sido guinda o crema. No me gusta. Lo que pasa es que nosotros nos identificamos con los colores y la verdad eso no es. No me representa, es la 'U' pero no es lo mismo. Se tiene que respetar, nada más", afirmó.
¿Por qué Universitario decidió presentar nueva camiseta con insólito diseño fuera del crema y guinda?
Ante las dudas de los hinchas y opinión pública del porqué decidieron lanzar una camiseta con colores amarillos, verdes y rosados fosforescentes, Universitario de Deportes explicó que a través de esta nueva equipación tratan de representar a toda su gente.
Asimismo, contaron que las frases ‘Tricampeón’, ‘El más campeón’ y ‘El único grande’ nacen de la cultura chicha o popular.
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