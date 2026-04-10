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Universitario empató 2-2 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento
Universitario de Deportes consiguió un empate ante un duro rival y eso generó que los hinchas merengues se preocupen por el rendimiento.
Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de alcanzar el tetracampeonato nacional de la Liga 1 con Javier Rabanal como técnico. Sin embargo, no es la única delegación que viene compitiendo, ya que los dirigidos por Piero Alva se preparan para empezar de buena manera la Liga 3. Ante ello, disputaron un encuentro ante Unión Huaral y solo consiguieron un empate preocupando a sus hinchas.
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Universitario de Deportes empató 2-2 ante duro rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento
La reserva de Universitario empató 2-2 ante Unión Huaral en un duelo amistoso de preparación para el inicio de la Liga 3 en Huaral.
Los goles del equipo dirigido por Alva fueron anotados por Diogo Vásquez tras una buena jugada de Cáceres y también hubo gol para Etienne Beuzeville.
La reserva de Universitario empató 2-2 ante Unión Huaral de cara al inicio de la Liga 3
Universitario de Deportes que se prepara para la Liga 3 alineó la siguiente formación: Jefferson Rodríguez; Adriano Tello, Holsen Cubas (C), Joaquín Verde, Tony Neumann; Diego Medina, Diogo Vásquez; Fabián Cabanillas, Rodrigo Dioses, Adrián Cáceres y Flavio Franco.
Cabe mencionar que el elenco crema no pasó del empate ante Unión Huaral y esto generó la preocupación de la hinchada merengue que presenció este encuentro amistoso.
Universitario de Deportes en la Liga 3
Con Sport Huancayo II como campeón de la Liga 3 de la temporada 2025, la reserva de Universitario de Deportes busca obtener la misma hazaña en la edición del 2026. Este campeonato está proyectado para iniciar en la quincena de mayo.
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