Coquimbo Unido dio importante noticia de cara al partido ante Universitario por Libertadores

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 y en la previa a este gran partido, el club chileno informó una importante noticia sobre su plantel. Conoce qué informó el equipo de Chile de cara al enfrentamiento ante la escuadra crema por el torneo internacional.

Coquimbo Unido dio fuerte noticia de cara al partido ante Universitario por Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido utilizó sus redes sociales para informar que el plantel ya se encuentra rumbo hacia Perú para disputar el enfrentamiento ante Universitario por la Libertadores 2026.

Asimismo, el club chileno dejó un firme mensaje a través de sus respectivos medios: “¡Qué elegancia para el viaje, Aurinegro! Los piratas emprenden rumbo hacia Lima, Perú, con toda la prestancia, Fuerza y Coraje del único internacional de la región”.

Coquimbo Unido informó que su plantel se encuentra rumbo a Perú para disputar partido ante Universitario

Cabe mencionar que Coquimbo Unido llegará a Lima al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para luego concentrar su plantel en su respectivo hotel. Luego de ello, entrenará y tendrá que estar dispuesto para el partido ante Universitario que está programado para el martes 14 de abril.

Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido el 14 de abril de 2026 a las 9.00 p. m. (hora Perú) y 10.00 p. m. (hora Chile) por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores desde el Estadio Monumental de Ate, Lima.