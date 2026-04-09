Universitario vs. Géminis por el tercer puesto de la Liga de Vóley: fecha, hora y entradas
Universitario se medirá contra Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley. ¿Cuándo, a qué hora, entradas y dónde ver el partido?
Universitario y Géminis se enfrentarán para definir el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘Pumas’ realizaron un gran papel ante San Martín, pero por errores puntuales no lograron su objetivo de clasificar a su primera final de su historia. Ahora, en la ‘U’ dieron la vuelta a la página y quieren subirse al podio. Por su parte, el cuadro liderado por Natalia Málaga es la revelación del torneo y busca cerrar la temporada con la medalla de bronce.
¿Cuándo juega Universitario vs. Géminis vóley?
El partido por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario contra Géminis se realizará este sábado 18 de abril (ida) y el 25 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
En caso de un extra game, el duelo se realizará el 2 de mayo.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Géminis vóley?
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.
Los horarios son para los partidos de ida, vuelta y extra game (si se realiza).
¿Dónde ver Universitario vs. Géminis por la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión del partido entre Universitario contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (canal 2).
Universitario vs. Géminis por la Liga Peruana de Vóley: entradas
Las entradas para el partido de ida entre Universitario contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley estarán a cargo de Joinnus. En los próximos días anunciarán los precios.
