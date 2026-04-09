Aixa Vigil reveló por qué protagonizó fuerte pelea con su DT en extragame: "Le grité al técnico..."

La Universidad San Martín derrotó por 3-2 a Universitario en el extragame y selló su clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley, donde aguarda Alianza Lima. El encuentro estuvo marcado por la reacción de Aixa Vigil con su entrenador Guilherme Schmitz en un tramo del cuarto set, en el que la voleibolista protagonizó una fuerte discusión con su estratega.

Al finalizar el encuentro, la exjugadora de Alianza Lima se refirió a lo sucedido y señaló que hubo una confusión, pues el brasileño quería hacer un cambio que estaba prohibido y ella le empezó a recriminar.

¿Qué dijo Aixa Vigil sobre su pelea con el DT de San Martín?

“Él gritaba y yo gritaba porque no quería que haga el cambio, podían ganarnos en mesa por eso. Le grité al técnico, él me gritaba, no sabíamos qué hacer y todos empezamos a gritar”, empezó declarando Aixa Vigil a los medios de comunicación.

Luego, añadió que todo quedó ahí y que después se amistaron: “Quería sacar un cambio que no era correcto; entonces, por tratar de impedir eso, yo le gritaba y él también. Todo quedó ahí y terminamos de jugar”.

Con respecto a la final que jugará contra Alianza Lima, Aixa Vigil resaltó sentirse tranquila por la instancia a la que llegaron y que sabe de las condiciones que tienen para poder vencer a las bicampeonas.

“Tranquila, feliz, Alianza es un equipazo. Va a ser un buen partido. Escuché por ahí que dijeron que no íbamos a llegar a cuartos de final y estamos en la final. Muy tranquila y feliz por lo que se viene. Con el coliseo llenísimo, esta vez en contra de la barra. Pero muy tranquila porque sé el trabajo de mi equipo”, finalizó.