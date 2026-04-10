Figura de Universitario sufrió lesión y se pierde próximo partido: "Pronta recuperación"

Universitario de Deportes viene buscando los mejores resultados en la Liga 1 y en la Copa Libertadores 2026; sin embargo, no es la única delegación del cuadro crema que desea alcanzar logros deportivos, ya que el equipo de vóley busca alcanzar el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley. No obstante, tiene la dificultad de que una de sus jugadoras sufrió una lesión: estamos hablando de Angelica Bustamante.

Figura de Universitario de Deportes sufrió lesión y se pierde próximo partido

A través de un parte médico, Universitario Vóley informó a sus hinchas que la jugadora Bustamante sufrió de un traumatismo en la rodilla derecha durante el encuentro de vuelta con el Club Universidad San Martín Vóley por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

El club merengue informó que la voleibolista tiene un diagnóstico actual de ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y meniscopatía en la misma articulación.

Universitario Vóley informó que Angelica Bustamante sufrió una lesión

Asimismo, Universitario de Deportes aseguró que Angelica Bustamante viene realizando terapia física y exámenes prequirúrgicos con el objetivo de una programación de cirugía por parte de la delegación médica del club.

Por último, la escuadra crema manifestó que desde su propia área médica dan seguimiento y supervisan permanentemente la recuperación de Bustamante con el objetivo de que pueda volver a jugar la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.

Universitario de Deportes: Lesionados en el fútbol masculino

Al igual que en el vóley, Universitario contaba con tres futbolistas lesionados, entre ellos Lisandro Alzugaray, Andy Polo y Martín Pérez Guedes. Los dos primeros jugadores se recuperaron y ahora solo el atacante argentino se encuentra en lesión que lo tendrá en reposo por varios encuentros, entre Liga 1 y Copa Libertadores.