Universitario suma a seleccionado en el plantel para lo que resta de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes consiguió un empate 0-0 ante Deportes Tolima por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por eso, no quiere escatimar esfuerzos y ahora se reforzará con seleccionado peruano para conseguir una victoria en lo que resta del torneo internacional: Estamos hablando de Andy Polo.

Universitario se refuerza con seleccionado peruano para lo que resta de la Copa Libertadores

El periodista Gustavo Peralta informó que Polo estará apto para disputar el duelo ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Libertadores 2026 en el Estadio Monumental.

El futbolista de la selección peruana volverá a estar a disposición de Javier Rabanal para sumarse a la lista final de convocados para los próximos duelos del torneo internacional.

“Ayer me confirmaron en la noche que Andy Polo y Lisandro Alzugaray se van a recuperar y estarán ante Coquimbo Unido el martes 14. Estarán los dos”, afirmó en su programa ‘Linkeados’.

Andy Polo se recuperó de su lesión y jugará con Universitario la Copa Libertadores 2026

Es importante mencionar que Universitario disputó un gran encuentro ante Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026 y consiguió un punto. Sin embargo, le restan cinco partidos oficiales en donde tendrá que demostrar su jerarquía para clasificar a la siguiente ronda.

Por ello, el refuerzo de Andy Polo y Lisandro Alzugaray será vital para conseguir tres puntos ante Deportes Tolima en la segunda jornada del campeonato más importante de Sudamérica.

Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes disputará seis partidos por el grupo B de la Copa Libertadores 2026 ante Deporte Tolima, Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay. El elenco dirigido por Javier Rabanal visitó Colombia por la primera fecha y el próximo encuentro ante el cuadro chileno de Coquimbo será el martes 14 desde el Estadio Monumental de Ate.

Andy Polo en la selección peruana

Polo forma parte del grupo de futbolistas convocables por Mano Menezes para los amistosos y las próximas clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030. El extremo ha disputado 56 partidos oficiales con la Bicolor y ha logrado anotar solo dos goles. Su último partido con la selección peruana fue el 11 de julio de 2025 ante la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.