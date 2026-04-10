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Universitario presentó su nueva camiseta alterna con un diseño insólito: "Popular" - VIDEO
Universitario dejó sin palabras a toda su hinchada tras revelar el diseño, totalmente inesperado, de su nueva camiseta para la temporada 2026.
¡Sorpresa! Universitario de Deportes dejó sin palabras a su numerosa hinchada tras confirmar cuál será el diseño de su nueva camiseta para la temporada 2026, con Liga 1 y Copa Libertadores en juego. La flamante indumentaria de los merengues es totalmente distinta a todo lo que se había visto a lo largo de su historia, por lo que muchos aficionados dejaron su respectivo comentario.
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Mediante su cuenta oficial de ‘X’, la ‘U’ dio a conocer cuál será su segunda vestimenta alternativa para este año. “El más grande y popular. Presentamos la segunda camiseta alterna 2026 del más campeón del Perú”, precisó el conjunto de Ate y reveló que ahora tendrá unos colores sumamente llamativos, los cuales están relacionados al folclore nacional.
Con unas tonalidades más intensas, como los conocidos afiches de cumbia que hay en las calles de nuestro país, Universitario ahora vestirá esta nueva camiseta y pronto podremos verla en acción. Muchos aseguran que es similar a la que recientemente sacó la selección peruana, ya que los colores son literalmente los mismos.
“Bajo el concepto ‘Más de 100 años que bailan a mi ritmo’, esta camiseta expresa una verdad construida con el tiempo: la supremacía de un club de jerarquía. Porque Universitario no solo ha hecho historia, ha impuesto su ritmo a lo largo de más de un siglo, dentro y fuera de la cancha”, agregó la ‘U’ mediante un comunicado.
Sin embargo, esta camiseta no ha sido del agrado de la mayoría de sus aficionados, quienes indican es lo peor que ha tenido Marathon desde que firmó con Universitario. Lo cierto es que este novedoso artículo ya se encuentra a la venta en la página oficial de la mencionada tienda de ropa deportiva.
¿Cuál es el precio de la nueva camiseta de Universitario?
Te brindamos los diferentes precios:
- S/299 – Camiseta hombre versión jugador
- S/249 – Camiseta manga larga hombre versión estadio
- S/229 – Camiseta hombre versión estadio
- S/229 – Camiseta mujer
- S/179 – Camiseta niño
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