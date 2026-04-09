Nolberto Solano analizó chances de Cristal y Universitario en la Libertadores: "Va a ser dificil"

Nolberto Solano analizó el presente de Universitario y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 con total sinceridad. Para el exvolante, los clubes peruanos arrastran una deuda histórica que será difícil de saldar este año. “Nuestro torneo local siempre nos deja una incógnita sobre cómo los clubes peruanos pueden reaccionar. Es una deuda que tienen”, soltó el actual DT de Pakistán.

Según "Ñol", la brecha frente a los equipos brasileños sigue siendo el principal obstáculo en el continente. El exfutbolista sostiene que, más allá de las buenas intenciones, la realidad económica y deportiva pesa en la cancha. “Está comprobado que a los equipos peruanos les cuesta. Es un torneo dominado por los brasileños, por presupuesto y calidad”, afirmó.

Sobre Universitario, destacó que el equipo tiene una base consolidada, aunque el proceso bajo el mando de Javier Rabanal todavía está en construcción. Pese a esto, Solano cree que esa continuidad podría ser un factor a favor, aunque no garantiza el éxito. “Creo que les va a costar muchísimo, pero ojalá puedan representarnos de la mejor manera”, añadió con cautela.

Universitario y Cristal representan a Perú en la Copa Libertadores.

Con Sporting Cristal fue un poco más crítico, señalando que el club atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Paulo Autuori. Para Solano, la inexperiencia en estas instancias podría jugarles en contra. “Hay muchos jugadores jóvenes que van a debutar y eso también pesa”, sentenció, subrayando la alta exigencia que requiere el torneo internacional.

Para cerrar, el embajador de Betsson pidió evitar expectativas irreales sobre una posible clasificación a la siguiente fase. Solano ve el panorama muy complejo debido a la fuerza de los rivales grupales. “Primero hay que pensar en clasificar. Lo de octavos es otro momento, pero creo que las posibilidades son duras. Veo difícil la clasificación”, finalizó de forma tajante.