Carlos Zambrano rompió el silencio sobre su salida de Alianza: "No me gustó cómo me trató el club"

Carlos Zambrano finalmente conversó con los medios y se refirió a su salida de Alianza Lima luego de haber sido acusado de una presunta violación. El ‘Kaiser’ ahora es jugador de Sport Boys para la Liga 1 2026, pero no dudó en cuestionar la forma en la que se dio su salida del cuadro blanquiazul.

Carlos Zambrano rompió el silencio por su salida de Alianza Lima

El central nacional conversó con las cámaras de ‘Fútbol en América’ en su salida de los entrenamientos de Sport Boys y se refirió a lo mediático que se volvió su salida de Alianza Lima durante el escándalo de indisciplina en la pretemporada.

Carlos Zambrano señaló que no le agradaron las formas y cuestionó el trato que recibió por parte de las cabezas del cuadro blanquiazul. No obstante, remarcó que siempre la imagen del club está por encima de todo.

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"No me gustó para nada cómo se dio mi salida de Alianza Lima, cómo el club me trató en su momento, al final Alianza está por encima de todo. Fue duro toda esta avalancha, simplemente porque alguien dijo algo. Estoy con la conciencia tranquila. Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad“, fue el mensaje que dejó el jugador.

Del mismo modo, el ‘León’ señaló que tiene la conciencia tranquila y confía en que todo se esclarezca. Sin embargo, remarcó que todo el tema fue como “una avalancha”.

Carlos Zambrano valoró su llegada a Sport Boys

Por otro lado, Carlos Zambrano valoró su llegada a Sport Boys para lo que resta de la temporada y mostró su entusiasmo por destacar en un club histórico del país. “Contento por la oportunidad de llegar un equipo grande en el Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys. Estoy muy agradecido y contento de volver a estar en el campo, sobre todo en un equipo de donde yo nací”, indicó.