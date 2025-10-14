¡Atención! La astronómica cifra que debe pagar Alianza Lima por Luis Advíncula: "Contrato..."

La posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima para la temporada 2026, puede significar un golpe en el mercado de pases, considerando que el lateral de Boca Juniors de Argentina está muy identificado con Sporting Cristal. Sin embargo, el 'Rayo' viene demostrando que es un profesional, y evidentemente su jerarquía aportará mucho en tienda íntima de concretarse su fichaje.

¿Cuánto debe pagar Alianza Lima por el fichaje de Luis Advíncula?

Bajo ese escenario, en la reciente edición impresa de Líbero se pudo conocer que la institución gaucha tasó al popular 'Bolt' en aproximadamente 1.5 millones de dólares. De esta manera, el seleccionado peruano puede dejar el club, pero antes, los victorianos tendrán que pagar lo que equivale a su ficha para quedar como agente libre.

Luis Advíncula en la mira de Alianza Lima para la temporada 2026/Composición: GLR

Es importante recordar que, Advíncula aún está unido a Boca Juniors hasta finales del 2026, no obstante, en la actualidad, la postura del 'equipo del pueblo' es que el lateral se incorpore al cuadro grone en calidad de préstamo.

"A sus 35 años el defensa mantiene contrato vigente, pero analiza su futuro tras la llegada de Claudio Úbeda como técnico interino del conjunto 'Xeneize'", se precisa. Mientras tanto, el futbolista se alista para el próximo partido de Boca ante Belgrano este sábado 18 de octubre, por la fecha 13 de la Liga Profesional 2025.

¿Qué se sabe sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima?

Según la última información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, Luis Advíncula y Alianza Lima siguen negociando para tratar de llegar a un acuerdo, pero hasta la fecha, Boca Juniors aún no forma parte de la conversación.

Números de Luis Advíncula con Boca Juniors esta temporada

Pese a que no es titular indiscutible en el cuadro 'Azul y Oro', el ex Rayo Vallecano tiene en su cuenta personal 22 encuentros oficiales entre la Liga Profesional Argentina 2025, Copa Argentina, Mundial de Clubes y Copa Libertadores. Del mismo modo, 1 anotación, 1 asistencia y un promedio de 1437 minutos.

Valor en el mercado de Luis Advíncula

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el lateral Luis Advíncula permanece tasado en 300 mil euros en el mercado de pases, una cifra que no se compara con los 3 millones de euros que obtuvo en el mejor momento de su carrera durante el año 2018.