Alianza Lima sorprende al definir la salida de figura extranjera: "No cumplió las expectativas"

Alianza Lima está obligado a luchar por el título en todas las competencias que disputa, ya sea en la Liga 1, fútbol femenino o la Liga Peruana de Vóley, manteniendo viva su destacada historia. Sin embargo, en medio de los rumores por nuevos fichajes, se confirmó una dura noticia para los hinchas: una de las figuras extranjeras del equipo dejará el club de manera inmediata. ¿De quién se trata?

Alianza Lima decidió que Aline Timm, voleibolista con nacionalidad portuguesa, sea uno de sus grandes refuerzos en esta temporada con el objetivo de que poder consagrarse tricampeonas en el vóley. Sin embargo, previo al inicio de la competición se conoció la salida de la jugadora.

Según indicó el periodista deportivo Julio Peña, en el programa de YouTube 'De Una', la talentosa jugadora no será presentada en la 'Noche Blaquiazul' junto al resto del equipo. Esto ya que no habría dejado una buena impresión en los entrenamientos y el comando técnico decidió no continuar con sus servicios.

Video: 'De Una'

“Mucha gente señalaba que el refuerzo de Alianza que había venido de Portugal (Aline Timm) ya se había ido, no es verdad, no se ha ido todavía. Es cierto que va a dejar Alianza, no cumplió al parecer las expectativas y no va a continuar en Alianza, sin debutar, no va a ser presentada el día 25 con el plantel de Alianza. Es más, recién volverá a su país mañana miércoles”, expresó el citado comunicador.

Esta medida resulta sorpresiva ya que Aline Timm se perfilaba a ser una de las mas destacadas del plantel blanquiazul, sobre todo teniendo en cuenta su amplia trayectoria en el viejo continente. Sin embargo, cabe resaltar que el mercado aún no está cerrado, por lo que la directiva de Alianza Lima puede buscar un reemplazo.

Aline Timm fue una de las grandes contrataciones de Alianza Lima para la temporada.

Alianza Lima confirmó nuevos fichajes

Cabe señalar que, Cenaida Uribe, jefa del equipo, reveló que el equipo aún no está cerrado, por lo que están tras la búsqueda de un último fichaje para poder pelear de gran manera el título nacional, así como el Mundial y Sudamericano de Clubes.

"El equipo está bien, casi completo. Se han acoplado muy bien, estamos contentos con las chicas que hemos traído este año. Sí, hay un refuerzo más del extranjero. Van a haber sorpresas", indicó la directiva en su momento, algo que ahora se potencia tras la salida de Aline Timm.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley