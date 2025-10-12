¡Confirmado! Alianza Lima estuvo cerca de firmar a figura extranjera de Universitario: "Me llamaba..."

Universitario de Deportes va por su revancha en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las 'Pumas' están dispuestas a cortar con el bicampeonato de Alianza Lima. Por tal razón, la dirigencia del club merengue no ha escatimado a la hora de reforzar su plantel con la llegada de refuerzos nacionales y extranjeros.

Mientras inicia la nueva campaña de la Liga Peruana de Vóley, el equipo crema viene participando del Atenea Open 2025, donde hace poco lograron vencer por 3 sets a 0 a Géminis por la fecha 2 del torneo. El cuadro dirigido por el DT español, 'Paco' Hervás demostró que está imparable, gracias al buen nivel de sus principales figuras dentro de las que se encuentra: Mara Ferreira Leão.

Mara Leao es flamante contratación de Universitario esta temporada/Foto: X

Bajo ese contexto, una revelación que ha dejado atónitos a los hinchas cremas son las recientes declaraciones que brindó la gerenta de Alianza Lima, Cenaida Uribe, quien afirmó que la central brasileña pudo haber fichado por las íntimas, antes de llegar al club estudiantil.

En una entrevista con Ovación, la actual jefa de equipo del cuadro victoriano relató que la representante de Mara Leão la ofreció al plantel, sin embargo, decidió rechazar la propuesta ya que en ese entonces, el grupo estaba completo, con la presencia de la argentina Julieta Lazcano.

"Sí, es un buen fichaje, me la ofrecieron a mí también, ahí es donde te digo que el tema de Julieta me mató, a mí me ofrecieron a Mara y teniendo a Julieta dije 'no', si no hubiera tenido a Julieta, hubiera venido Mara y todos los días me hablaba la manager. Ahí es donde digo que hay cosas que una programa y cosas como esas te sacan del cuadro, de toda mi programación", manifestó.

"Todos los días me llamaba la manager y me decía '¿no la quieres no?', yo le decía que tenía mis centrales, yo no sabía que Julieta ya era una jugadora embarazada, ya tiene como 7 meses, en diciembre va a tener al nieto", acotó.