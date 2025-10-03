Ex Fluminense se pronuncia tras firmar contrato con Universitario: "En Brasil se habla mucho..."

Universitario de Deportes quiere ir por su revancha esta temporada en la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y lograr el título nacional. En esa línea, la escuadra merengue no escatimó a la hora de reforzar su plantel con figuras nacionales y del extranjero. Tal es el caso de Mara Leão, exfigura de Fluminense.

Ex Fluminense habló tras su llegada a Universitario de Deportes

La brasileña tiene grandes expectativas de poder debutar oficialmente con las 'Pumas', por lo que, previo a la noche de presentación que tendrá el elenco crema, destacó al torneo peruano, asimismo, no dudó en comparar el campeonato con el de otros países del mundo.

Mara Leão fue presentada como flamante jale de Universitario Vóley/Foto: X

"En Brasil se habla mucho de la Liga Peruana, que está creciendo. En otros países, como Rumania, se habla de la Liga Peruana sobre que cada año que pasa está evolucionando y volviéndose una Liga muy profesional", expresó la flamante central de la 'U' en una entrevista para el programa de YouTube, 'Saque&Punto'.

Bajo ese contexto, Mara Leão también recordó cómo fue qué recibió el contacto del jefe polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi, a lo que de inmediato se llenó de ilusión y dio una respuesta positiva. "Yo voy. Estoy lista", agregó.

Finalmente, la también bloqueadora brasileña contó por qué estuvo muy convencida de firmar contrato con las 'Pumas' desde un inicio. "Me interesaba conocer la cultura y a la gente a través del voleibol", sentenció la extranjera.

Mara Leão: ¿en qué equipos ha jugado?

Mara Leão, es una voleibolista brasileña que tiene experiencia en destacados elencos de su natal país y también en Rumania.