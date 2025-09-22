Mundialista llegó a un acuerdo con Universitario y es su flamante refuerzo para la temporada

Universitario quiere lograr el título de la Liga Peruana de Vóley, por ello, decidió conformar un plantel altamente competitivo. Las 'Pumas' apuestan por combinar la experiencia y juventud. Entienden que esa mistura les permitirá alcanzar un nivel que les permita alcanzar sus respectivos objetivos.

En las últimas horas, mediante sus redes sociales, Universitario anunció a Fátima Villafuerte como su gran refuerzo. La joven central es seleccionada peruana de la categoría Sub 19 que disputó el Mundial de la categoría.

"Fátima Villafuerte, seleccionada nacional Sub 19 que disputó el mundial de la categoría, se une a las filas de las Pumas proveniente de Túpac Amaru", expresó el cuadro estudiantil.

Fátima Villafuerte es flamante refuerzo de Universitario

Fátima es una de las grandes talentos nacionales. A pesar de que Perú ocupó el último puesto del Grupo C del Mundial Sub 19, la central respondió cuando fue exigida y demostró que aún puede seguir creciendo.

Los refuerzo de Universitario para la temporada

Catherine Flood

Francisco Hervás (DT)

Angélica Malinverno

Mara Leao

Maluh Oliveira

Fátima Villafuerte

Daniela Múñoz

En su presentación como entrenador de Universitario, Francisco Hervás, se mostró orgulloso por asumir el reto y señaló que la 'U' es un club grande.

"Para mí es un orgullo llegar a Universitario, un club con tanta historia y grandeza. Mi compromiso es trabajar intensamente para que el vóley femenino crema crezca, sea competitivo y le dé muchas alegrías a la hinchada", indicó el DT.