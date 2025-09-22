0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025

Mundialista llegó a un acuerdo con Universitario y es su flamante refuerzo para la temporada

Universitario impactó tras confirmar que llegó a un acuerdo con mundialista. Importante refuerzo para el conjunto crema, que emociona a sus hinchas.

    Jesús Yupanqui
    Mundialista aceptó jugar por Universitario, un refuerzo de lujo para los cremas
    Mundialista aceptó jugar por Universitario, un refuerzo de lujo para los cremas | FOTO: Universitario
    COMPARTIR

    Universitario quiere lograr el título de la Liga Peruana de Vóley, por ello, decidió conformar un plantel altamente competitivo. Las 'Pumas' apuestan por combinar la experiencia y juventud. Entienden que esa mistura les permitirá alcanzar un nivel que les permita alcanzar sus respectivos objetivos.

    Universitario apunta a ganar todos los títulos en los que compita

    PUEDES VER: Figura que sonó para jugar en Universitario firmó por otro histórico club peruano: "En casa"

    En las últimas horas, mediante sus redes sociales, Universitario anunció a Fátima Villafuerte como su gran refuerzo. La joven central es seleccionada peruana de la categoría Sub 19 que disputó el Mundial de la categoría.

    "Fátima Villafuerte, seleccionada nacional Sub 19 que disputó el mundial de la categoría, se une a las filas de las Pumas proveniente de Túpac Amaru", expresó el cuadro estudiantil.

    Fátima Villafuerte

    Fátima Villafuerte es flamante refuerzo de Universitario

    Fátima es una de las grandes talentos nacionales. A pesar de que Perú ocupó el último puesto del Grupo C del Mundial Sub 19, la central respondió cuando fue exigida y demostró que aún puede seguir creciendo.

    Los refuerzo de Universitario para la temporada

    • Catherine Flood
    • Francisco Hervás (DT)
    • Angélica Malinverno
    • Mara Leao
    • Maluh Oliveira
    • Fátima Villafuerte
    • Daniela Múñoz

    En su presentación como entrenador de Universitario, Francisco Hervás, se mostró orgulloso por asumir el reto y señaló que la 'U' es un club grande.

    "Para mí es un orgullo llegar a Universitario, un club con tanta historia y grandeza. Mi compromiso es trabajar intensamente para que el vóley femenino crema crezca, sea competitivo y le dé muchas alegrías a la hinchada", indicó el DT.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Mundialista llegó a un acuerdo con Universitario y es su flamante refuerzo para la temporada

    2. Conoce la exuberante Lizzi Piñánez que juró destronar a Larissa Riquelme [FOTOS]

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano