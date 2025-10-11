Administrador de Universitario dio fuerte respuesta a exdirigente de Cristal tras acusación: "Necesita..."

Universitario de Deportes se enfrentará a Sporting Cristal en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, desde la previa, el partido está generando expectativa, ya que el administrador de los cremas, Franco Velasco, salió al frente para responder a las acusaciones de Felipe Cantuarias, expresidente de los celestes.

PUEDES VER: Universitario sumará a futbolista extranjero de selección antes de cerrar el Torneo Clausura

Franco Velasco dio rotunda respuesta a las acusaciones de Felipe Cantuarias

Como se recuerda, días antes de las declaraciones de Franco Velasco, Cantuarias acusó a Universitario de ser el club peruano que maneja la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a su manera y es por eso que ganará su tercer campeonato consecutivo.

"La confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad, Sporting Cristal va a tener muchas dificultades para competir con un tricampeón como Universitario, que maneja la Federación y la programación, y que, además, cuenta con el director de fútbol en la Federación", expresó en ese momento.

Por eso, Velasco, administrador de Universitario de Deportes, utilizó el programa de Colectivo World para responder de manera contundente a las acusaciones del exdirigente de Cristal, dejando clara su postura.

Video: Colectivo World

"Muchos exdirigentes aprovechan la grandeza de Universitario para colgarse. El señor Cantuarias necesita desesperadamente que sus hinchas le hagan el amén, por eso ataca a la ‘U’", afirmó.

La respuesta de Franco Velasco indica que están acostumbrados a que personas cercanas al club que defienden siempre ataquen a Universitario por el lado de la corrupción, como una forma de sostenerse y ser alabados por los hinchas.

Además, exhortó a Felipe Cantuarias a presentar pruebas de lo que dijo como parte de un reto público, ya que si no, su afirmación carecería de sustento y solo afectaría el honor del cuadro merengue.