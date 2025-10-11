El imponente valor de César Inga en medio de su gran momento con Universitario y la selección peruana

Si hay un jugador que la viene rompiendo en la presente temporada es César Inga. El polifuncional jugador no solo viene demostrando su gran nivel con camiseta de Universitario de Deportes. Ahora también ha comenzado a brillar con la selección peruana, pues anotó su primer gol con camiseta Bicolor ante la 'Roja'.

De esta forma, el lateral izquierdo sigue demostrando que está en franco ascenso en su carrera futbolística y esto va de la mano con su valor de mercado, pues en el presente año ha venido subiendo en ese ítem, a tal punto que mientras lo da todo con la 'U' y Perú, su precio ha dado un gran salto.

El imponente valor de César Inga en medio de su gran momento en Universitario y Perú

La sensacional temporada del defensor chimbotano de 23 años ha hecho que el reconocido portal extranjero, Transfermarkt, le de una verdadera sorpresa en su más reciente actualización de setiembre, dándole el imponente valor de 1 millón de euros, el más alto de toda su corta etapa en el fútbol.

César Inga ha incrementado su valor en los últimos meses y actualmente vale 1 millón de euros. Foto: Transfermarkt

Asimismo, en los últimos 12 meses ha tenido un crecimiento sostenible en cuanto a su costo, más precisamente de 550 mil euros pues en noviembre del 2024 solamente valía 450 mil euros. Los factores claves para dicho ascenso ha sido su fichaje y buen desempeño con Universitario, así como su llamado a la selección peruana.

Así fue el primer gol de César Inga con la selección peruana

En su segundo encuentro disputado con camiseta Blanquirroja, Inga anotó el primer tanto con Perú y lo hizo de una forma espectacular, pues a los 40 minutos encaró a Fabián Hormazábal por banda izquierda y, tras un enganche en el área, sacó un disparo colocado que se metió al ángulo superior derecho de la portería chilena.

César Inga: estadísticas con Universitario este 2025

A pesar que su llegada a inicios de este 2025 generó dudas en la hinchada crema, César Inga aprovechó sus oportunidades y en este momento se ha convertido en una pieza clave de Universitario. Hasta el momento, ha disputado 2331 minutos en 32 cotejos en todas las competiciones, en los que anotó un gol.